Всі 8 епізодів першого сезону серіалу вийдуть на Netflix одночасно 14 липня 2022 року.

Стриминговый сервіс Netflix опублікував перший офіційний трейлер хорор-серіалу "Оселя зла" (Resident Evil) за мотивами однойменної серії відеоігор у жанрі survival horror.

Ролик був опублікований на YouTube-каналі Netflix.

Всі 8 епізодів першого сезону серіалу вийдуть на Netflix одночасно 14 липня 2022 року.

Як повідомляють західні профільні видання, події серіалу розгортатимуться у двох часових лініях і зосередяться на дочках Альберта Вескера – одного з головних антогоністів серії, відповідального за створення Т-вірусу.

У першій часовій лінії 14-річні сестри Джейд і Біллі Вескер переїжджають в промислове корпоративне місто Нью-Раккун-Сіті, і чим більше часу вони проводять там, тим більше розуміють, що це місто є більшим, ніж здається, і що їхній батько може приховувати темні секрети, які можуть зруйнувати світ.

Друга часова лінія буде розгортатися приблизно через 15 років, коли на Землі залишилося менше 15 мільйонів людей і більше шести мільярдів монстрів – людей і тварин, заражених Т-вірусом. Вже 30-річна Джейд намагається вижити в новому світі, тоді як секрети минулого продовжують переслідувати її.

Головну роль в серіалі виконує британська актриса Елла Балінська, найбільше відома за фільмом "Ангели Чарлі" 2019 року.

Відзначимо, на даний момент франшиза "Оселя зла" налічує шість фільмів оригінальної серії з Мілою Йовович і ще один перезапуск, випущений наприкінці 2021 року. Також було кілька анімаційних фільмів, включаючи аніме-серіал "Оселя зла: Нескінченна темрява", випущений на Netflix в 2021 році.

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