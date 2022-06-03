Capcom створює проект в дусі оновлених другої і третьої частин серії.

Презентація State of Play, яка відбулася минулої ночі, відкрилася анонсом ремейка Resident Evil 4. Про гру ходило багато чуток ще з минулого року, і виявилося, що інсайдери не брехали.

Перший трейлер проекту містить нарізку кадрів з демонстрацією персонажів, противників і основного місця дії — села в європейській глибинці. Користувачі можуть побачити Леона Кеннеді, Ешлі Грем, Луїса Серу і навіть Аду Вонг мигцем. З ворогів продемонстрували жителів села, ченців і головного лиходія Озмунда Садлера.

Повністю перероблена графіка в ремейку відразу кидається в очі. Стилістикою гра відсилає до Resident Evil Village, що не дивно, адже вона була частково натхненна "четвіркою". Всю візуальну складову змінили відповідно до сучасних стандартів, проте над анімаціями, судячи з трейлеру, ще потрібно попрацювати.

Інші відомості про ремейк Resident Evil 4

За словами розробників, в грі намагалися реалізувати найсучаснішу якість хоррорів з елементами виживання без втрати суті оригінальної гри.

Зав'язка сюжету збереглася без змін: Леон Кеннеді став спеціальним агентом на службі президента США. Коли у гаранта викрали дочку, Ешлі Грем, він відправив головного героя її врятувати.

Хід історії частково змінили, проте її спрямованість залишилася колишньою — Леон повинен повернути дівчину, а по дорозі здолати чимало небезпечних супротивників.

Ремейк Resident Evil 4 вийде 23 березня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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