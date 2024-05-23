У четвертому та п'ятому сезонах австралійський актор замінив Генрі Кавілла, який грав головну роль в серіалі в перших трьох сезонах.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший тизер четвертого сезону популярного фентезі-серіалу "Відьмак" (The Witcher).

На відео глядачі нарешті побачили, як виглядатиме австралійський актор Ліам Гемсворт (франшиза "Голодні ігри") в титульній ролі Ґеральта з Рівії, що замінив на цій посаді британця Генрі Кавілла після третього сезону.

При цьому в самому ролику немає жодних натяків на те, як розвиватимуться події нового сезону та як творці серіалу сюжетно пояснять заміну виконавця головної ролі.

Водночас шоуранери серіалу обіцяли провести цю заміну максимально наближено до канону, зображеного в оригінальних книгах і оповіданнях польського письменника Анджея Сапковського, а також випущених після цього відеоіграх.

Очікується, що літературною основою для четвертого сезону серіалу стане роман "Хрещення вогнем" 1996 року, а серед нових персонажів з'являться вампір Регіс та найманець Золтан Хівай.

Як раніше повідомляв УНІАН, в квітні 2024 року Netflix розпочав зйомки четвертого сезону "Відьмака". Тоді ж сервіс оголосив про те що, шоу буде завершене після п'ятого сезону.

Наразі невідомо, коли вийде четвертий сезон "Відьмака", однак ЗМІ припускають, що це станеться не раніше початку 2025 року.

Нагадаємо, події серіалу "Відьмак", заснованого на книгах польського письменника Анджея Сапковського, відбуваються у вигаданому світі, схожому на Східну Європу пізнього Середньовіччя.

Головні герої – бродячий мисливець на чудовиськ, відьмак Ґеральт з Рівії, його кохана, чарівниця Йеннефер з Венгерберга та його прийомна донька принцеса Цинтри Цірілла, а також найкращий друг і бард Любисток. Життя цих героїв тісно пов'язане з політичними інтригами та війнами між коаліцією північних королівств та південною імперією Нільфгаард.

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