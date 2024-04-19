Наразі триває робота над четвертим сезоном популярного фентезі-серіалу.

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно оголосив, що популярний фентезі-серіал "Відьмак" (The Witcher) буде завершено після п'ятого сезону.

"Це офіційно, четвертий сезон "Відьмака" перебуває у виробництві. Але це ще не все: ми вже плануємо п'ятий сезон, який стане заключним і підведе це епічне шоу до гідного завершення. До зустрічі на Континенті", – йдеться на сторінці серіалу в соцмережі X.

Одночасно сервіс опублікував фото та відео підготовки команди серіалу до зйомок четвертого сезону. Зокрема, вперше в ролі Геральта себе спробував Ліам Гемсворт. Також на відео присутні Аня Чалотру (Йенніфер), Фрейя Аллан (Цирі) і Джої Бейті (Любисток), які разом з іншими акторами провели читку сценарію.

Як повідомляв УНІАН, у четвертому і п'ятому сезонах роль Геральта з Рівії виконуватиме австралійський актор Ліам Гемсворт ("Голодні ігри") замість свого британського колеги Генрі Кавілла.

"Як фанат "Відьмака", я в захваті від можливості зіграти Геральта з Рівії. Генрі Кавілл був неймовірним Геральтом, і для мене велика честь, що він передає мені кермо і дозволяє взяти в руки клинки Білого Вовка для наступного розділу його пригод. Генрі, я твій шанувальник уже багато років, і мене надихнуло те, що ти привніс у цього улюбленого персонажа. Можливо, переді мною стоїть серйозний виклик, але я справді радий вступити у світ Відьмака", – заявив Гемсворт.

Шоуранери серіалу обіцяють провести заміну виконавця головної ролі максимально наближено до канону, зображеного в оригінальних книгах і оповіданнях польського письменника Анджея Сапковського, а також випущених після цього відеоіграх.

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