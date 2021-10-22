Останні 7 днів пісню "Батько наш Бандера" у мережі шукали мешканці з різних куточків України.

Протягом останнього тижня пісню "Батько наш Бандера", яка стала родзинкою українського TikTok-флешмобу, шукали у регіонах частіше за новий трек російських реперів Моргенштерна та Slava Marlow.

Про це свідчать дані Google Trends.

Останні 7 днів пісню "Батько наш Бандера" у Google шукали мешканці зі всіх куточків України.

Хіт українського флешмобу став найбільше популярний у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях.

Читайте такожНазвана дата виходу нового сезону "Декстера" з Майклом Сі ХоломВодночас пісню активно шукають у Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій, Київських областях та у Києві.

Запити у YouTube на "Батько наш Бандера" надходять з Донецької та Луганської областей.

Останнім часом користувачі шукали інформацію про Бандеру та мобільний рінгтон "Батько наш Бандера".

Що відомо про флешмоб

Напередодні Дня захисника і захисниці України низка проросійських та російських пропагандистських ресурсів опублікували відео з участю українських школярів, котрі співали на камери телефонів "Батько наш Бандера".

Під одним з роликів пропагандисти стверджували, що учні київської школи таким чином "цькували" вчительку, яка видалась їм "ватницею".

Невдовзі стало відомо, що у TikTok з’явились вже сотні подібних відео від українських дітлахів під хештегом "Батько наш Бандера", що розлютило кремлівських пропагандистів у Москві.

Автор: Яна Ставська