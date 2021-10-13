Діти співали пісню про Бандеру, яка вже "рве" усі тренди у TikTok.

В українському сегменті TikTok вже декілька днів набирає популярності новий тренд - підлітки співають на камеру пісню про Степана Бандеру та викладають відео у мережу. У Києві діти вирішили використати пісню не тільки для соціальних мереж, нею школярі потролили вчительку-"ватницю".

Про це повідомляється у Telegram-каналі Vesti.

Учні одної зі шкіл Києва зажадали "провчити" вчительку за антиукраїнські погляди, тому вони запустили флешмоб. Школярі співають пісню про Бандеру під час уроків, на перервах, у класах та роздягальнях, у туалетах та коридорах.

Читайте такожУ TikTok набирає популярності новий небезпечний челенджПро яку саме вчительку йдеться - у Telegram-каналі не повідомили. Проте йдеться про те, що наразі викладач, яку діти вважають "ватницею", відмовляється виходити на роботу.

На відео, які активно "вірусяться" у TikTok та інших соціальних мережах, можна побачити, що діти співають пісню про Бандеру перед багатьма вчителями. Хто саме з них та сама "жертва" флешмобу - не відомо.

"Батько наш Бандера" - що відомо про пісню

"Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати!", - у пісні повстанців йдеться про українця, який боровся з "москалями" та загинув під час героїчної битви. Головний герой лежав під дубом "без лівої ноги і правої ноги", коли до нього підійшла його мати. Згодом жінка поховала сина: "на його могилі слова написала: Слава Україні! Всім героям Слава!".

Патріотична пісня популярна вже багато років, а восени 2021 року вона стала трендовою у соціальній мережі TikTok.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що підлітки з Вишневого співали на відео гімн Росії, а після цього вони на колінах вибачилися перед українцями.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко