Вийшов дубльований трейлер екшн-трилеру "Покаяння" (The Enforcer), головну роль у якому виконав Антоніо Бандерас ("Маска Зорро", "Відчайдушний", "Шкіра, в якій я живу", "Uncharted: Незвідане").
Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм має вийти 22 вересня 2022 року.
В центрі сюжету фільму – найманий убивця на ім'я Куда. Одного разу він зустрічає 15-річну дівчину Біллі, якій немає куди повернутися і до кого звернутися. Біллі нагадує Куді його власну доньку-підлітка. Коли герой дізнається, що власниця стриптиз-клубу силою затягнула Біллі у кіберсекс-торгівлю, Куда готовий пожертвувати всім заради порятунку дівчини.
Окрім Бандераса у фільмі зіграли Кейт Босворт ("Повернення Супермена", "Двадцять одне", "Солом'яні пси"), Золі Гріггс ("Wu-Tang: Американская сага", "Макс Фіст") та інші.
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