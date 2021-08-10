10 серпня Бандерасу виповнився 61 рік.

Сьогодні, 10 серпня, іспанський актор Антоніо Бандерас відзначає своє 61-річчя. Голлівудський мачо має безліч нагород за найкращі чоловічі ролі в різних фільмах.

Першим поштовхом для його кінокар'єри став фільм "Лабіринт пристрастей" Педро Альмодовара. За сюжетом, Сексилія Рот - дочка гінеколога, проходить сеанси психоаналізу, в надії зцілитися від боязні сонячного світла і німфоманії. Але її психоаналітик стурбована лише тим, як переспати з батьком дівчини. Одного разу Сексілія зустрічає Ріса, молодого гомосексуаліста, і вони закохуються один в одного, але його коханець Садек вистежує їх.

Перші кроки в Голлівуді він зробив завдяки оскароносному фільму "Філадельфія". У цій стрічці Бандерас зіграв роль партнера Тома Хенкса.

Однією з найуспішніших картин стала його робота з Кетрін Зета-Джонс "Маска Зорро". Згідно з сюжетом, старіючий Зорро передає естафету молодому наступнику, тренуючи його витримку і навчаючи карати продажних чиновників.

Не менш успішним став фільм "Відчайдушний", в якому Бандерас зіграв головну роль разом з Сальмою Хайєк.

Головний герой фільму раніше був чудовим музикантом. Виступав з друзями в барах, любив прекрасну дівчину. Але одного разу всьому цьому настав кінець. За наказом людини, яка називає себе "Бучо", йому прострелили руку і вбили його кохану. І тепер він більше не El Mariachi (музикант), тепер він El Desperado (відчайдушний). У його футлярі більше немає гітари, а замість неї там гора зброї.

У 2019 році Бандерас отримав широке визнання за головну роль у драмі "Біль і слава", що возз'єднала його з Педро Альмодоваром. Роль режисера, що переживає творчу кризу, принесла йому приз Каннського кінофестивалю за кращу чоловічу роль, премію "Гойя", нагороди критиків Нью-Йорка і Лос-Анджелеса, а також номінації на "Оскар", "Золотий глобус", "Вибір критиків" і "Супутник".

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Автор: Діана Могилєвич