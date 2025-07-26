Перші три епізоди нового сезону шоу вийдуть 17 вересня.

Компанія Amazon показала повноцінний трейлер другого сезону серіалу "Покоління "Ві" (Gen V), спін-оффу серіалу "Хлопаки".

"Другий рік навчання буде насиченим", - йдеться у підписі до ролика.

Прем'єра нового сезону шоу запланована на 17 вересня. Цього дня вийдуть перші три епізоди, всі інші - виходитимуть щотижня по середах до фіналу 22 жовтня.

Відео дня

"Покоління "Ві" 2 сезон - трейлер

"Покоління "Ві" ("Покоління V") - що відомо про серіал

Дія серіалу відбувається в єдиному в Америці коледжі для супергероїв. Ці обдаровані студенти випробовують свої моральні принципи, борючись за вищий рейтинг університету та шанс приєднатися до "Сімки" - елітної команди супергероїв Vought International. Коли темні таємниці школи розкриваються, їм доведеться вирішити, якими героями вони хочуть стати.

У першому сезоні шоу знімалися: Джаз Сінклер у ролі Марі Моро, Ліззі Бродуей у ролі Емми Маєр, Медді Філіпс у ролі Кейт Данлап, Лондон Тор і Дерек Лу в ролі Джордана Лі, Асу Германна в ролі Сема Ріордана і Шона Патріка Томаса в ролі Поларіті. У другому сезоні до акторського складу приєднався Геміш Лінклейтер, який виконав роль декана Сайфера.

Нагадаємо, прем'єра першого сезону "Покоління "Ві" відбулася з 29 вересня по 3 листопада 2023 року. Незабаром після цього серіал було продовжено на другий сезон.

Вас також можуть зацікавити новини: