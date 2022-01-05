Кінематографіст страждав на хворобу Альцгеймера.

У Лос-Анджелесі у віці 79 років помер американський сценарист і телепродюсер Джей Волперт, автор фільму "Пірати Карибського моря".

Як повідомляє Deadline, кінематографіст помер у понеділок, 3 січня, внаслідок хвороби Альцгеймера.

Джей Волперт народився в 1942 році в Нью-Йорку. Відомий серед іншого як автор сценарію картини "Граф Монте-Крісто" 2002 року з Джеймсом Кевізелом і Гаєм Пірсом у головних ролях. А найвідомішою його роботою як сценариста стали "Пірати Карибського моря".

Волперт придумав персонажів франшизи, а також написав сюжет першого фільму - "Піратів Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини".

Крім того, він займався продюсування таких шок, як "Нова ціна - правильна" і "Whew!", а також працював і над серіалами, зокрема "Домашня вечірка Ноеля".

Як повідомляв УНІАН, раніше померла зірка американського кіно Бетті Вайт, у січні їй би виповнилося 100 років.

А зірка документального серіалу від Netflix "Король тигрів" помер у лікарні після спроби самогубства.

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