Актриса почала свою кар'єру в 1939 році.

31 грудня померла американська актриса і культурна ікона Бетті Уайт.

Про це CBS News передав її агент і близький друг Джефф Вітжас.

Актрисі було 99 років. Через кілька тижнів, 17 січня, вона б відзначала своє 100-річчя.

"Бетті мала фантастичне життя та кар'єру, і вона була однією з найбільш позитивних людей, яких я знаю. Я можу уявити, що тепер вона схвильована возз'єднанням зі своїм покійним чоловіком Алленом Ладденом", - сказав Вітжас в заяві.

Читайте такожПомер зірка серіалу "Чорнобиль" від НВОБетті Уайт почала свою кар'єру на телебаченні в денних ток-шоу, коли це середовище було ще в зародковому стані і пережила епоху кабельного і потокового мовлення. Поєднання ніжності і гостроти її характеру дало життя ряду химерних персонажів в серіалах від ситкому "Життя з Елізабет" на початку 1950-х років до чудної Роуз Нілунд із "Золотих дівчат" 80-х років.

У 2010 році Бетті завершила акторську кар'єру, ставши найстарішим з організаторів шоу "Суботній вечір у прямому ефірі". Вона потрапила в книгу рекордів Гіннеса в якості людини, яка пропрацювала найдовше в історії телевізійної індустрії — її кар'єра тривала понад 80 років.

На рахунку актриси в цілому шість премій "Еммі".

Нагадаємо, раніше помер американський актор Арт Метрано, відомий за роллю лейтенанта Маузера в комедійній кінофраншизі "Поліцейська академія". Йому було 84 роки.

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