Причина смерті акторки не уточнюється.

Британська акторка Розалінд Найт, яка знялася в серіалі «Шерлок», померла у віці 87 років.

Читайте такожПомер Джеремі Буллок, який зіграв Бобу Фетта в "Зоряних війнах"Про це повідомляє BBC News з посиланням на заяву сім'ї акторки. Причина смерті не уточнюється. Зазначено, що Розалінд Найт померла в суботу, 19 грудня.

Хто така Розалінд Найт

Розалінд Найт народилася в Лондоні 3 грудня 1933 року. Її акторська кар'єра тривала 70 років на сцені, на екрані і на телебаченні. Акторка виконала епізодичні ролі в таких серіалах, як "Дурням щастить", "Пригоди Шерлока Холмса", "Пуаро", "Дживс і Вустер", "Чисто англійські вбивства", "Міс Марпл" і "Корона". Крім цього, вона з'явилася у фільмі 2002 року "Мій хлопчик", головну роль в якому зіграв Х'ю Грант.

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Автор: УНІАН