В український прокат фільм вийде 17 липня 2025 року.

Вийшов український трейлер кримінального трилера "Кривавий лідер" (The Order), знятого на основі заснованої на реальних подіях документальної книги Кевіна Флінна та Гері Герхардта "Тихе братство" 1989 року.

В центрі сюжету фільму, також відомого під локалізованими назвами "Порядок" та "Безмовне братство" – агент ФБР Террі Хаск, що розпочинає розслідування вибухів, пограбувань та жорстоких вбивств. Незабаром йому стає очевидно, що за цим ланцюгом злочинів стоїть добре організована група під назвою "The Order", яку очолює безжальний лідер-неонацист, який має намір оголосити війну уряду США.

Головні ролі у фільмі зіграли Джуд Лоу ("Гаттака", "Талановитий містер Ріплі", "Капітан Марвел", франшиза "Шерлок Голмс") та Ніколас Голт ("Шалений Макс: Дорога гніву", "Меню", "Ренфілд", "Носферату", франшиза "Люди Ікс").

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Також у ньому задіяні Тай Шерідан ("Першому гравцю приготуватися", "Холодний розрахунок", франшиза "Люди Ікс"), Джерні Смоллетт ("Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)", "Спайдергед", серіали "Справжня кров", "Країна Лавкрафта", "Дим"), Одеса Янг ("Ширлі", "Прокляті", серіали "Протистояння", "Вузька дорога на глибоку північ") та інші.

Режисером фільму виступив австралієць Джастін Курзель, найбільш відомий за фільмами "Макбет", "Кредо вбивці" та "Правдива історія банди Келлі", а також серіалом "Вузька дорога на глибоку північ".

Світова прем'єра "Кривавого лідера" відбулася на 81-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі 31 серпня 2024 року, де він змагався за "Золотого лева" та отримав здебільшого позитивні відгуки.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 92% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 89% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 75 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 7 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора FESTivals Cinema Distribution, в український прокат фільм вийде 17 липня 2025 року.

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