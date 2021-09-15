Деякі вчинки Пугачової можуть шокувати, заявив Краснов.

60-річний російський художник-постановник Борис Краснов перед своєю смертю дав інтерв’ю російським журналістам, у якому відверто зізнався про непростий характер своєї подруги, поп-ікони РФ Алли Пугачової.

Про це йдеться у публікації Экспресс-газеты.

Росіянин розповів, як іноді важко було працювати з Пугачовою, а її фаворитам він би не позаздрив.

"Так, вона дуже суб’єктивна і по-жіночому непослідовна. Але скільком людям допомогла! Для більшості саме "Різдвяні зустрічі" стали трампліном на російську естраду", – зауважив Краснов.

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"Особисто для мене найскладнішим було відчути її настрій. Щоби справу оскаржити, треба було з Аллою, як кажуть, на одній хвилі, і не дай боже збитися з правильного курсу. Наслідки можуть бути непередбачувані! До речі, деякі її вчинки можуть шокувати", – відповів Краснов.

Церемонія прощання з 61-річним постановником проходила у Великому траурному залі Троєкурівського кладовища на початку вересня. Там зібралися багато російських зірок, серед яких була і Пугачова в супроводі чоловіка Максима Галкіна.

Помер Краснов 7 вересня у Москві. Протягом кількох років росіянин відновлювався у європейських клініках після складної операції на головному мозку. 18 серпня чоловіка помістили в хоспіс. Краснов був прикутий до ліжка через ураження мозку і параліч правої половини тіла. Ситуацію ускладнив коронавірус.

Борис Краснов співпрацював з Аллою Пугачовою, Філіпом Кіркоровим, Валерієм Леонтьєвим й іншими російськими естрадними зірками.

Автор: Віолетта Орлова