Автор книг про хлопчика-чарівника Джоан Роулінг у зйомках нового епізоду участі не брала.

Стримінговий сервіс HBO Max опублікував трейлер спеціального епізоду "Гаррі Поттер: повернення до Хогвартсу", знятого до 20-ї річниці виходу першого фільму про Гаррі Поттера.

Офіційний трейлер опублікований на Youtube-каналі HBO Max.

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У цій ретроспективі Гаррі Поттера з'являться майже всі актори, котрі зіграли головних персонажів франшизи: Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер), Емма Вотсон (Герміона Ґрейнджер), Руперт Ґрінт (Рон Візлі), Томас Фелтон (Драко Мелфой), Бонні Райт (Джині Візлі) та інші. У новому епізоді також взяв участь режисер перших частин "Гаррі Поттера" Кріс Коламбус.

"Анонсований минулого місяця фільм "20-та річниця Гаррі Поттера: Повернення до Хогвартса" запрошує шанувальників у чарівну подорож від першої особи через одну з найулюбленіших кінофраншиз усіх часів, яка возз’єднує Деніела Редкліффа, Руперта Грінта, Емму Вотсон та інших акторів і режисерів усіх восьми фільмів про Гаррі Поттера", - зазначили в HBO Max.

Прем'єра фільму запланована на 1 січня 2022 року.

Що відомо про спецепізод "20-річчя Гаррі Поттера: повернення в Хогвартс"

Перший фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь" вперше вийшов на великий екран у 2001 році. Всього було випущено вісім фільмів, прем'єра останнього була у 2011 році.

До 20-ї річниці поттеріани американський інтернет-сервіс HBO Max випустить спеціальний епізод "20-річчя Гаррі Поттера: повернення в Хогвартс". Він дебютує в перший день 2022 року.

Утім, автор книг про хлопчика-чарівника Джоан Роулінг, яка й створила світ Гаррі Поттера, у зйомках нового епізоду участі не брала. З чуток, вона з'явиться тільки на архівних кадрах через скандал, пов'язаний з її висловлюваннями про трансгендери.

Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії

У червні Джоан Роулінг випустила велику колонку "про питання гендеру і статі". Письменниця висловила занепокоєння через зростаючу кількість трансгендерних переходів серед дівчат-підлітків, а також через те, що у трансгендерних жінок є доступ до жіночого туалету.

Есе автора стало реакцією на жорстку критику на її твіти, у яких вона, зокрема, поіронізувала над висловлюванням: "люди, у яких є менструація". В результаті Роулінг розкритикували за трансфобію, причому не тільки активісти, а й актори, які зіграли в "Поттеріані".

У листопаді 2021 року письменниця поскаржилася на цькування з боку захисників прав трансгендерних людей.

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Автор: Олександр Топчій