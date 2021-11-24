Письменниця звернулася до поліції.

Авторка популярної дитячої серії про "Гаррі Поттера", британська письменниця Джоан Роулінг поскаржилася на цькування з боку захисників прав трансгендерних людей.

Про це вона повідомила у Twitter.

Роулінг заявила, що активісти опублікували в мережі її адресу, сфотографувавшись перед будинком та навмисне показавши табличку з вулицею і номером дому.

Після чого письменниця звернулася до поліції та подякувала фанатам, які вчасно помітили провокацію. Роулінг закликала прихильників, які ретвітнули зображення з метою засудити дії групи активістів, видалити пост.

Роулінг заявила, що протягом останніх кількох років "з жахом спостерігала", як її знайомі ставали жертвами кампаній з залякування – від переслідування у соцмережах, нападів на роботодавців до прямих погроз насильства включно зі зґвалтуванням.

"Вони і їхні родини впали у стан страху й страждань тільки тому, що відмовляються некритично визнавати, що соціально-політична концепція гендерної ідентичності має замінити концепцію статі", – висловилася авторка "Гаррі Поттера".

Своєю чергою, одна зі згаданих ЛГБТ-активісток після дописів Роулінг з сарказмом відповіла у Twitter, що, мовляв, викладає справжню адресу письменниці, зазначивши її як "платформу 9 ¾" (з серії книжок про "Гаррі Поттера"): "Щоби ввійти – біжіть дуже швидко, головою вперед, до бетонної стінки між обома платформами".

Що передувало

У червні Джоан Роулінг випустила велику колонку "про питання гендера й статі". Письменниця висловила занепокоєння через зростаючу кількість трансгендерних переходів серед дівчат-підлітків, а також через те, що у трансгендерних жінок є доступ до жіночого туалету.

Есей авторки став реакцією на жорстку критику щодо її твітів, у яких вона, зокрема, поіронізувала над висловом: "люди, у яких є менструація". В результаті Роулінг розкритикували за трансфобію, причому не тільки активісти, а й актори, які зіграли у "Поттеріані".

Автор: Яна Ставська