HBO Max показав головних зірок франшизи.

Стримінговий сервіс HBO Max показав першу світлину зі зйомок спеціального епізоду до річниці виходу першої стрічки про Гаррі Поттера.

Кадр опублікували в Instagram-акаунті сервісу.

На фото можна побачити акторів Руперта Грінта та Деніела Редкліффа, а також акторку Емму Уотсон, які зіграли головних героїв серії стрічок.

"Ніби вони ніколи й не йшли", - зазначили в HBO Max.

Читайте також Згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала Гаррі Поттера Що відомо про спецепізод "20-річчя Гаррі Поттера: повернення в Хогвартс"?

Перший фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь" вперше вийшов на великий екран у 2001 році. Всього було випущено вісім фільмів, прем'єра останнього була у 2011 році.

До 20-ї річниці поттеріани американський інтернет-сервіс HBO Max випустить спеціальний епізод "20-річчя Гаррі Поттера: повернення в Хогвартс". Він дебютує в перший день 2022 року.

Вже відомо, що в спецепізоді з'являться Деніел Редкліфф, Емма Уотсон, Руперт Грінт, Хелена Бонем Картер, Рейф Файнс, Том Фелтон, Роббі Колтрейн, Меттью Льюїс та інші.

Зазначимо, що в списку учасників спецепізоду не заявлена автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. З чуток, вона з'явиться тільки на архівних кадрах у зв'язку зі звинуваченнями в трансфобії і расизмі.

Раніше вже представили тизер спецепізоду.

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Автор: Анастасія Печенюк