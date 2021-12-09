Стримінговий сервіс HBO Max показав першу світлину зі зйомок спеціального епізоду до річниці виходу першої стрічки про Гаррі Поттера.
Кадр опублікували в Instagram-акаунті сервісу.
На фото можна побачити акторів Руперта Грінта та Деніела Редкліффа, а також акторку Емму Уотсон, які зіграли головних героїв серії стрічок.
"Ніби вони ніколи й не йшли", - зазначили в HBO Max.
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Перший фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь" вперше вийшов на великий екран у 2001 році. Всього було випущено вісім фільмів, прем'єра останнього була у 2011 році.
До 20-ї річниці поттеріани американський інтернет-сервіс HBO Max випустить спеціальний епізод "20-річчя Гаррі Поттера: повернення в Хогвартс". Він дебютує в перший день 2022 року.
Вже відомо, що в спецепізоді з'являться Деніел Редкліфф, Емма Уотсон, Руперт Грінт, Хелена Бонем Картер, Рейф Файнс, Том Фелтон, Роббі Колтрейн, Меттью Льюїс та інші.
Зазначимо, що в списку учасників спецепізоду не заявлена автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. З чуток, вона з'явиться тільки на архівних кадрах у зв'язку зі звинуваченнями в трансфобії і расизмі.
Раніше вже представили тизер спецепізоду.