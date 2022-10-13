Стрічка "Маріуполіс 2" про життя Маріуполя 11 листопада відкриє фестиваль Docudays UA.

Вийшов перший тизер документального фільму "Маріуполіс 2" про події березня 2022 року в Маріуполі. Автором фільму є литовський режисер Мантас Кведаравічюс, якого росіяни вбили на Донбасі навесні цього року.

Як повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік", українська прем’єра відбудеться 11 листопада під час відкриття фестивалю Docudays UA, а 17 листопада він вийде в широкий прокат.

Кведаравічюс з початком повномасштабного російського вторгення в Україну в лютому 2022 року повернувся до Маріуполя, де він 6 років тому зняв перший фільм "Маріуполіс".

До того, як російські військові взяли в полон та вбили режисера, він встиг зафіксувати життя міста під загрозою війни, де на той момент вже тривали бої за "Азовсталь" та ще стояв Маріупольський драмтеатр, позначений як місце схованки дітей.

Фільм створений із врятованих фрагментів відео, які зберегла його наречена, українка Ганна Білоброва, яка перебувала в Маріуполі разом із ним. Вона змогла вивезти відео до Литви, де змонтувала фільм разом із Дунею Сичовою – монтажеркою першої частини "Маріуполіса".

Світова прем’єра фільму відбулася в позаконкурсній секції "Спеціальний показ" 75-го Каннського кінофестивалю, де стрічка отримала Спеціальний приз журі "Золоте око".

Загибель Мантаса Кведаравічюса в Маріуполі

3 квітня 2022 року з'явилися повідомлення про те, що литовський режисер-документаліст Мантас Кведаравічюс загинув на околицях Маріуполя, де хотів знімати продовження свого фільму "Маріуполіс". Згідно з першими повідомленнями, в машину, в якій він їхав, потрапила ракета, режисера доставили в лікарню, але не змогли врятувати.

Двома днями пізніше з посиланнями на наречену Кведаравічюса, актрису Ганну Белоброву, і на журналістку Альбіну Левутіну, яка перебувала разом з ним в Україні, було повідомлено, що насправді режисер загинув на кілька днів раніше: він був узятий в полон російськими військовими і розстріляний. Помилкова версія смерті Кведаравічюса була необхідна для того, щоб рідні змогли вивезти через територію Росії його тіло.

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