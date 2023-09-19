Оголошено номінантів на премію "Кіноколо" / колаж УНІАН, скріншоти

6-та Національна премія кінокритиків "Кіноколо", що вручатиметься під час відкриття цьогорічного кінофестивалю Київський тиждень критики 12 жовтня 2023 року, оголосила претендентів на отримання нагород у цьому році.

Як повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік", максимальну кількість – 6 номінацій – здобула стрічка "Степне" Марини Вроди (у кожній з категорій, у яких вона була висунута). Лідерами за чисельністю номінацій також стали картини "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка (5 номінацій), "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча (4 номінації), а також "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова (3 номінації, що також є максимально можливою кількістю для документального фільму). 

Список номінантів на Національну премію кінокритиків "Кіноколо":

Найкращий повнометражний ігровий фільм

Відео дня
  • "Довбуш", режисер Олесь Санін
  • "Люксембург, Люксембург", режисер Антоніо Лукіч
  • "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко
  • "Степне", режисерка Марина Врода

Найкращий документальний фільм

  • "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов
  • "Залізні метелики", режисер Роман Любий
  • "Звідки куди", режисер Мачек Хамела
  • "Ми не згаснемо", режисерка Аліса Коваленко

Найкращий анімаційний фільм

  • "Весна", режисер Микита Лиськов
  • "Мавка. Лісова пісня", режисери Олександра Рубан та Олег Маламуж
  • "Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник
  • "Мокош" режисерка Анна Дудко

Відкриття року

  • "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов
  • "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко
  • "Назавжди-Назавжди", режисерка Анна Бурячкова
  • "Степне", режисерка Марина Врода

Найкраща режисура

  • Марина Врода ("Степне")
  • Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург")
  • Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
  • Мстислав Чернов ("20 днів у Маріуполі")

Найкращий актор

  • Олександр Максяков ("Степне")
  • Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург");
  • Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада")
  • Сергій Стрельников ("Довбуш")

Найкраща акторка

  • Ніна Антонова ("Степне")
  • Ксенія Хижняк ("Я, Ніна")
  • Карина Химчук ("Ти мене любиш?")
  • Єлизавета Цілик ("Назавжди-Назавжди")

З повним списком номінантів ви можете ознайомитися за посиланням.

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" – щорічна премія, що з 2018 року визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У попередні роки найкращими фільмами ставали "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва та "Донбас" Сергія Лозниці.

Як повідомляв УНІАН, Український Оскарівський Комітет (УОК) 18 вересня 2023 року обрав документальний фільм "20 днів у Маріуполі" представником України, який у 2024 році позмагається за номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

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