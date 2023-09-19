Фільми "Степне", "Ля Палісіада", "Люксембург, Люксембург" і "20 днів у Маріуполі" – серед цьогорічних фаворитів.

6-та Національна премія кінокритиків "Кіноколо", що вручатиметься під час відкриття цьогорічного кінофестивалю Київський тиждень критики 12 жовтня 2023 року, оголосила претендентів на отримання нагород у цьому році.

Як повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік", максимальну кількість – 6 номінацій – здобула стрічка "Степне" Марини Вроди (у кожній з категорій, у яких вона була висунута). Лідерами за чисельністю номінацій також стали картини "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка (5 номінацій), "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча (4 номінації), а також "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова (3 номінації, що також є максимально можливою кількістю для документального фільму).

Список номінантів на Національну премію кінокритиків "Кіноколо":

Найкращий повнометражний ігровий фільм

Відео дня

"Довбуш", режисер Олесь Санін

"Люксембург, Люксембург", режисер Антоніо Лукіч

"Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко

"Степне", режисерка Марина Врода

Найкращий документальний фільм

"20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов

"Залізні метелики", режисер Роман Любий

"Звідки куди", режисер Мачек Хамела

"Ми не згаснемо", режисерка Аліса Коваленко

Найкращий анімаційний фільм

"Весна", режисер Микита Лиськов

"Мавка. Лісова пісня", режисери Олександра Рубан та Олег Маламуж

"Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник

"Мокош" режисерка Анна Дудко

Відкриття року

"20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов

"Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко

"Назавжди-Назавжди", режисерка Анна Бурячкова

"Степне", режисерка Марина Врода

Найкраща режисура

Марина Врода ("Степне")

Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург")

Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")

Мстислав Чернов ("20 днів у Маріуполі")

Найкращий актор

Олександр Максяков ("Степне")

Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург");

Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада")

Сергій Стрельников ("Довбуш")

Найкраща акторка

Ніна Антонова ("Степне")

Ксенія Хижняк ("Я, Ніна")

Карина Химчук ("Ти мене любиш?")

Єлизавета Цілик ("Назавжди-Назавжди")

З повним списком номінантів ви можете ознайомитися за посиланням.

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" – щорічна премія, що з 2018 року визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У попередні роки найкращими фільмами ставали "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва та "Донбас" Сергія Лозниці.

Як повідомляв УНІАН, Український Оскарівський Комітет (УОК) 18 вересня 2023 року обрав документальний фільм "20 днів у Маріуполі" представником України, який у 2024 році позмагається за номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

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