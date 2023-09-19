6-та Національна премія кінокритиків "Кіноколо", що вручатиметься під час відкриття цьогорічного кінофестивалю Київський тиждень критики 12 жовтня 2023 року, оголосила претендентів на отримання нагород у цьому році.
Як повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік", максимальну кількість – 6 номінацій – здобула стрічка "Степне" Марини Вроди (у кожній з категорій, у яких вона була висунута). Лідерами за чисельністю номінацій також стали картини "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка (5 номінацій), "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча (4 номінації), а також "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова (3 номінації, що також є максимально можливою кількістю для документального фільму).
Список номінантів на Національну премію кінокритиків "Кіноколо":
Найкращий повнометражний ігровий фільм
- "Довбуш", режисер Олесь Санін
- "Люксембург, Люксембург", режисер Антоніо Лукіч
- "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко
- "Степне", режисерка Марина Врода
Найкращий документальний фільм
- "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов
- "Залізні метелики", режисер Роман Любий
- "Звідки куди", режисер Мачек Хамела
- "Ми не згаснемо", режисерка Аліса Коваленко
Найкращий анімаційний фільм
- "Весна", режисер Микита Лиськов
- "Мавка. Лісова пісня", режисери Олександра Рубан та Олег Маламуж
- "Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник
- "Мокош" режисерка Анна Дудко
Відкриття року
- "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов
- "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко
- "Назавжди-Назавжди", режисерка Анна Бурячкова
- "Степне", режисерка Марина Врода
Найкраща режисура
- Марина Врода ("Степне")
- Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург")
- Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
- Мстислав Чернов ("20 днів у Маріуполі")
Найкращий актор
- Олександр Максяков ("Степне")
- Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург");
- Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада")
- Сергій Стрельников ("Довбуш")
Найкраща акторка
- Ніна Антонова ("Степне")
- Ксенія Хижняк ("Я, Ніна")
- Карина Химчук ("Ти мене любиш?")
- Єлизавета Цілик ("Назавжди-Назавжди")
З повним списком номінантів ви можете ознайомитися за посиланням.
Національна премія кінокритиків "Кіноколо" – щорічна премія, що з 2018 року визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У попередні роки найкращими фільмами ставали "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва та "Донбас" Сергія Лозниці.
Як повідомляв УНІАН, Український Оскарівський Комітет (УОК) 18 вересня 2023 року обрав документальний фільм "20 днів у Маріуполі" представником України, який у 2024 році позмагається за номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".