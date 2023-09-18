Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні повномасштабного російського вторгнення в Україну очима останньої групи міжнародних журналістів в оточеному місті.

Український Оскарівський Комітет (УОК) 18 вересня 2023 року обрав документальний фільм "20 днів у Маріуполі" представником України, який у 2024 році позмагається за номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Як повідомили в Українській кіноакадемії, фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є режисер Валентин Васянович ("Атландита", "Відблиск").

Фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова, над яким він працював разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсером Василісою Степаненко, показує початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста Маріуполя.

Вперше картина побачила світ на одному з головних фестивалів незалежного кіно у США Sundance 2023 у секції World Cinema Documentary Competition. Там стрічка здобула приз глядацьких симпатій.

Українська прем'єра фільму відбулася на фестивалі Docudays UA, де "20 днів у Маріуполі" став найкращим фільмом національного конкурсу, а також володарем призу глядацьких симпатій.

Кінокритики та глядачі сприйняли стрічку позитивно: на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав 100% рейтинг та відзнаку "Сертифікована свіжість", на IMDb у фільму 8,5 балів з 10, а на Metacritic – 83 бали з позначкою Must See, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

В широкий український прокат фільм вийшов 31 серпня 2023 року. Його ще можна встигнути подивитися в обраних кінотеатрах України.

Як повідомляв УНІАН, в національному відборі на "Оскар-2024" брали участь п’ять фільмів: "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, "Залізні метелики" Романа Любого, "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Терикони" Тараса Томенка та "ШТТЛ" Адрієна Уолтера.

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