Фільм має вийти в кінці 2023 року в період різдвяних свят.

Американський актор Кріс Еванс, визнаний найсексуальнішим чоловіком 2022 року, поділився першими кадрами зі зйомок різдвяного бойовика Red One, в якому він зіграє разом з Дуейном Джонсом.

"Каллум Дріфт і Джек О'Меллі. Ми вже занадто багато веселимося тут. (Я не можу повірити, що нарешті знімаюся у різдвяному фільмі!)", – підписав опубліковані у своєму Instagram знімки голлівудський актор.

Буквально два тижні тому актор також поділився новиною про старт зйомок фільму Red One.

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Що відомо про фільм Red One

На даний момент будь-які подробиці з приводу сюжету фільму Red One не розкриваються. Відомо тільки, що він вийде в кінці 2023 року, в період різдвяних свят, на Amazon Prime Video.

Головні ролі у фільмі виконають одні з найбільш затребуваних і високооплачуваних акторів Голлівуду – Дуейн "Скеля" Джонсон ("Джуманджі", "Форсаж: Хоббс і Шоу", "Круїз по джунглях", "Мумія повертається", "Чорний Адам") і Кріс Еванс ("Перший месник", "Месники", "Сіра людина", "Ножі наголо", "Крізь сніг"). Також у фільмі зіграють Кірнан Шипка ("Моторошні пригоди Сабріни", "Мовчання"), Люсі Лью ("Вбити Білла", "Ангели Чарлі", "Елементарно", "Чому жінки вбивають"), Джей Кей Сіммонс ("Людина-павук: Далеко від дому", "Захищаючи Джейкоба", "Ла-Ла Ленд", "Ліга спреведлівості") та інші.

Зйомки фільму довірили американському режисерові Джейку Кездану, найбільш відомому за франшизою "Джуманджі", а також фільмам "Дуже погана вчителька" і "Домашнє відео: Тільки для дорослих". Сценарій до фільму написав Кріс Морган, який до цього працював над сюжетами фільмів "Сотовий", "Особливо небезпечний", "47 ронінів" і декількох фільмів з франшизи "Форсаж".

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