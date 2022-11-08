2021-го року найсексуальнішим чоловіком був американський актор Пол Радд.

Американський журнал People оголосив найсексуальнішого чоловіка 2022 року за версією читачів глянцю. Ним став 41-річний "Капітан Америка", актор Кріс Еванс.

Про це йдеться у повідомленні видання.Це звання вже прокоментував й сам американський актор:

"Моя мама буде просто щасливою. Вона пишається всім, що я роблю, але це те, чим вона справді може похвалитися".

За словами Кріса, друзі часто жартують через те, що він вважається секс-символом. Також він зізнався, що готовий одружитися і стати батьком, та не став вдаватися до подробиць особистого життя.

"Це те, чого я дійсно хочу. Тільки не чекайте, що я багато про це говоритиму, деякі речі ти хочеш залишити тільки для себе", – сказав Еванс.

Нагадаємо, 52-річний американський актор Пол Радд став найсексуальнішим чоловіком 2021 року за версією журналу People. Саме він прикрасив обкладинку листопадового номера видання.

Кріс Еванс: чим відомий актор

Світову популярність акторові принесла роль "Капітана Америки" в кінематографічному всесвіті Marvel.

Еванс також виконав роль людини-факела у фільмі "Фантастична четвірка" (2005) і його сиквелі 2007 року.

Раніше УНІАН склав добірку гідних уваги ролей голлівудської зірки Кріса Еванса.

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