Співачка давно не випускала кліпи.

Українська співачка і телеведуча, яка кілька років живе і працює в РФ, а також є дружиною російського співака Влада Топалова, Регіна Тодоренко випустила запальний кліп на пісню "Ромчик".

"Кліп "Ромчик" - це великий ризик, адже ніколи не знаєш напевно, яким буде результат, скільки буде переглядів, як сприймуть люди, чи повернуться вкладені кошти. І на старті ти тільки вкладаєш, вкладаєш, вкладаєш, і спершу нічого не отримуєш натомість. Можна порівняти це з вихованням діток: ти безоплатно віддаєш, нічого не просячи натомість, а коли через час отримуєш подяку за свою працю, стрибаєш від щастя", - написала Регіна в Instagram.

Також вона додала, що її мрією було випустити кліп, який "залетить" в тренди. І, здається, її мрія збулася.

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Автор: Діана Могилєвич