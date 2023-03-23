В український прокат фільм з Ніколасом Кейджем та Ніколасом Холтом в головних ролях вийде 13 квітня 2023 року.

Вийшов фінальний трейлер комедійного хоррора "Ренфілд" (Renfield) про слугу графа Дракули.

В новому ролику показали трохи більше кадрів з Ніколасом Кейджем ("Дикі серцем", "Примарний гонщик", "Збройовий барон", "Нестерпна тяжкість величезного таланту") в ролі найвідомішого вампіра графа Дракули.

Також з фінального трейлера глядачі дізналися, що Ренфілд, роль якого виконує Ніколас Холт (франшиза "Люди Ікс", "Тепло наших тіл", "Божевільний Макс: Дорога люті", "Фаворитка", "Меню"), працює на Дракулу вже майже 100 років, і він ненавидить свою роботу. Він мріє про свободу, але постати проти свого господаря наважується лише після зустрічі з поліцейською Ребеккою – її роль дісталася Аквафіні ("Вісім подруг Оушена", "Шалено багаті азіати", "Шан-Чі та Легенда десяти кілець"). Втім, виявляється, що вирватися з лап Дракули зовсім нелегко.

Режисером фільму виступив Кріс МакКей, який до цього зняв фільми "Лего Фільм: Бетмен" і "Війна майбутнього". Також він зняв перші три сезони пародійного мультсеріалу "Робоцип".

В український прокат фільм "Ренфілд" вийде 13 квітня 2023 року.

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