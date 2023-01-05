У прокат чергова інтерпретація роману Брема Стокера має вийти 14 квітня 2023 року.

Кіностудія Universal Pictures випустила перший трейлер комедійного хоррора "Ренфілд" (Renfield), в якому Ніколас Кейдж ("Дикі серцем", "Примарний гонщик", "Збройовий барон", "Нестерпна тяжкість величезного таланту") постав у ролі найвідомішого вампіра графа Дракули.

Фільм є черговою вільною екранізацією роману Брема Стокера "Дракула". Цього разу події фільму перенесено в наші дні, а в центрі сюжету – молодий чоловік на ім'я Ренфілд, який стає новим прислужником легендарного кровопийці. В обмін на певні надприродні здібності, герой змушений виконувати всі забаганки свого господаря, включаючи пошук жертв йому на вечерю. Втім, дуже швидко хлопець втомлюється від такої "роботи", проте вирватися з лап Дракули не так вже просто.

Роль Ренфілда виконав Ніколас Холт, відомий за франшизою "Люди Ікс", а також фільмами "Тепло наших тіл", "Божевільний Макс: Дорога люті", "Фаворитка" і нещодавно представлений "Меню".

Також у фільмі зіграли Аквафіна ("Вісім подруг Оушена, "Шалено багаті азіати", "Шан-Чі та Легенда десяти кілець"), Бен Шварц ("Космічні війська", "Сонік в кіно", "МОДОК") та інші.

Режисером фільму виступив Кріс МакКей, який до цього зняв фільми "Лего Фільм: Бетмен" і "Війна майбутнього". Також він зняв перші три сезони пародійного мультсеріалу "Робоцип".

У прокат "Ренфілд" має вийти 14 квітня 2023 року.

Дракула в кіно

Готичний роман ірландського письменника Брема Стокера "Дракула" про всемогутнього вампіра-аристократа був вперше опублікований в 1897 році. Історію взялися екранізувати практично відразу, як тільки з'явився кінематограф. Наразі знято кілька десятків фільмів і серіалів про Дракулу в усіх можливих інтерпретаціях. Скільки ж разів його згадували у фільмах і скільки сюжетівним натхненні, порахувати неможливо.

Першою екранізацією "Дракули" вважається угорський німий фільм "Смерть Дракули" 1921 року, а через рік вийшла відома на весь світ картина "Носферату. Симфонія жаху" німецького кінорежисера Фрідріха Вільгельма Мурнау з Максом Шреком в ролі безсмертного вампірау, що вважається світовою класикою. Фільм є вільною екранізацією роману зі зміненими іменами героїв, оскільки у його творців не було авторської угоди зі спадкоємцями Стокера.

Перша стрічка про Дракулу з серії фільмів жахів компанії Universal Pictures з Белою Лугоші в головній ролі вийшов в 1931 році. За цим послідувала ціла низка інтерпретацій роману виробництва різних країн. Найвідомішими серед них є "Бал вампірів" Романа Поланскі (1967), "Кров Дракули" Енді Урхола з Удо Кіром у головній ролі (1974), ремейк фільма Мурнау "Носферату – привид ночі" від Вернера Херцога з Клаусом Кінскі (1978), "Дракула Брема Стокера" від Френсіса Форда Копполи з Гері Олдманом (1992), "Дракула: Мертвий і задоволений" з Леслі Нильсоном (1995), "Дракула 2000" з Джерардом Батлером (2000), а також фільми "Тінь вампіра" (2000), "Ван Хельсинг" (2004) і "Дракула. Незвідома історія" (2014).

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