Раніше Скотт звинуватив у поганих касових зборах "Останньої дуелі" байдужих міленіалів.

Британський кінорежисер Рідлі Скотт ("Дім Гуччі") не витримав зауважень російського кінокритика Антона Доліна щодо фільму "Остання дуель" і послав росіянина "на три літери".

Про це пише Aroged.

Скотту не сподобалося, що Долін назвав "Останню дуель" більш реалістичною стрічкою, ніж "Царство Небесне" і "Робін Гуд".

"Це дуже реалістичний фільм. Навіть більше, ніж "Царство Небесне" чи "Робін Гуд", якщо ми говоримо про вашу творчість", – висловився росіянин.

Скотт раптом його перебив спокійним тоном: "Окей, пішли ви н ***. Дякую, пішли ви н***. Вибачте".

Читайте такожБрітні Спірс - 40: згадуємо найкращі кліпи легендарної поп-дівиУ Facebook Долін пояснив своє зауваження щодо робіт Скотта: "Просто сказав, що новий фільм крутіший за старий, він образився за старий".

Раніше Скотт звинуватив у поганих касових зборах "Останньої дуелі" байдужих міленіалів: "Я думаю, що все зводиться до того, що у нас сьогодні є аудиторія, вихована на цих клятих мобільних телефонах. Міленіали нічому не вчитимуться, якщо це їм не підкажуть смартфони".

Історична драма за мотивами книги Еріка Ягера "Остання дуель", у якій зіграли Метт Деймон, Адам Драйвер, Джоді Комер та Бен Аффлек, вийшла на широкі екрани у жовтні 2021 року.

У центрі сюжету – останній судовий поєдинок у Європі, коли правоту позивача чи відповідача вирішувала перемога в бою: він відбувся у Парижі в 1386 році, у присутності короля Карла VI, і був детально описаний придворним хроністом Жаном Фруассаром.

Билися лицарі Жан де Карруж й Жак Ле Грі; перший звинувачував другого в згвалтуванні своєї дружини Маргарити, а той все заперечував. Матеріали судового процесу дозволили каліфорнійському історику Еріку Ягеру написати про це книжку, а Деймону й Аффлеку – адаптувати текст у сценарій.

Кінокритики називають "Останню дуель" вдалою підсумковою роботою легендарного Рідлі Скотта і радять переглянути стрічку навіть тим, хто досі не мав можливості краще познайомитися з творчістю режисера.

Фільм побудований за принципом "Рашьомона" Акіри Куросави, коли з різних точок зору розповідалася історія зґвалтування і суперництва двох чоловіків-воїнів.

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Автор: Віолетта Орлова