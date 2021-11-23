Кінокритики називають "Останню дуель" вдалою підсумковою роботою легендарного Рідлі Скотта.

Британський кінорежисер Рідлі Скотт, який нещодавно "віддав у прокат" одразу кілька стрічок (зокрема "Дім Гуччі"), не задоволений касовими зборами історичної драми з Меттом Деймоном та Беном Аффлеком "Остання дуель".

Про це пише The Hollywood Reporter.

Поки стрічка зібрала 27 мільйонів доларів у прокаті по всьому світу за бюджету у 100 мільйонів доларів.

Скотт не звинувачує у провалі кіностудію, що відповідала за просування фільму. А проте переконаний, що у всьому винувате сучасне покоління глядачів – "апатичні міленіали".

Читайте такожЗірка "Короля тигрів" від Netflix вистрілив собі у голову на очах у дружини"Я думаю, що все зводиться до того, що у нас сьогодні є аудиторія, вихована на цих клятих мобільних телефонах. Мілленіали нічого не вчитимуться, якщо це їм не підкажуть смартфони", – висловився режисер.

Рідлі Скотт додав, що зараз цю функцію на себе перебрав Facebook, і це "неправильний напрямок". За його словами, молодь навчили "неправильній впевненості".

"Я жодного разу не пошкодував про жоден з фільмів, який я коли-небудь зняв. Нічого такого. Я дуже рано навчився бути критиком для самого себе. Єдине, про що ви справді можете мати думку – це про те, що ви щойно зробили. Йдучи, переконайтеся, що ви щасливі. І не озирайтеся. Це про мене", – сказав Скотт.

Історична драма за мотивами книги Еріка Ягера "Остання дуель", у якій зіграли Метт Деймон, Адам Драйвер, Джоді Комер та Бен Аффлек, вийшла на широкі екрани у жовтні 2021 року.

У центрі сюжету – останній судовий поєдинок у Європі, коли правоту позивача чи відповідача вирішувала перемога в бою: він відбувся у Парижі в 1386 році, у присутності короля Карла VI, і був детально описаний придворним хроністом Жаном Фруассаром.

Билися лицарі Жан де Карруж й Жак Ле Грі; перший звинувачував другого в згвалтуванні своєї дружини Маргарити, а той все заперечував. Матеріали судового процесу дозволили каліфорнійському історику Еріку Ягеру написати про це книжку, а Деймону й Аффлеку – адаптувати текст у сценарій.

Кінокритики називають "Останню дуель" вдалою підсумковою роботою легендарного Рідлі Скотта і радять переглянути стрічку навіть тим, хто досі не мав можливості краще познайомитися з творчістю режисера.

Фільм побудований за принципом "Рашьомона" Акіри Куросави, коли з різних точок зору розповідалася історія зґвалтування і суперництва двох чоловіків-воїнів.

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Автор: Віолетта Орлова