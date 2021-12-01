Члени сім'ї вважають, що їх зобразили в стрічці збіговиськом неосвічених негідників.

Спадкоємці засновників модного будинку Gucci обурилися фільмом британського режисера Рідлі Скотта під назвою "Будинок Gucci". Вони вважають, що їхню сім'ю зобразили в стрічці збіговиськом неосвічених негідників.

Про своє обурення Гуччі розповіли у відкритому листі, який опублікувало італійське агентство ANSA, повідомляє Бі-бі-сі.

У листі говориться, що Альдо Гуччі, який очолював компанію з 1953 по 1986 рік (його грає Аль Пачіно) та інші члени сім'ї зображені у фільмі "негідниками, неосвіченими і бездушними до навколишнього світу", які думають і поводяться так, як ніколи не поводилися їхні прототипи.

"Це по-людськи дуже боляче, і це ображає спадщину, на якій зараз будується бренд", - написали Гуччі, які не володіють брендом вже більше 30 років.

Читайте такожПерший трейлер фільму "Дім Гуччі" (фото, відео)

"Сім'я Гуччі залишає за собою право на будь-які дії на захист свого імені та іміджу", - йдеться в листі.

У "Будинку Gucci" Патрицію Реджані, яка відсиділа 18 років за замовне вбивство в 1995 році свого колишнього чоловіка, спадкоємця будинку Гуччі Мауріціо Гуччі, грає американська співачка з італійським корінням Леді Гага. Її роботу Гуччі теж визнали вкрай невдалою.

"[Патріція Реджані] не тільки у фільмі, але і в заявах акторів зображується жертвою, яка намагається вижити в чоловічій шовіністичній корпоративній культурі. Не може бути нічого більш далекого від істини", - йдеться в листі.

Режисер Рідлі Скотт поки не коментував цей лист, але вже відповідав на критику з боку сім'ї Гуччі після того, як з нею виступила кузина вбитого Мауріціо, Патриція Гуччі.

Вона звинуватила режисера в тому, що він "вкрав ім'я сім'ї, щоб нажитися на ньому".

"Я не буду в це вплутуватися. Хочу нагадати, що один Гуччі був убитий, а інший (Альдо) сидів за ухилення від податків, тому не треба тут мені говорити, що я наживаюся на них", - сказав Скотт минулого тижня в інтерв'ю BBC Radio 4.

Сама Патриція Реджані в недавньому інтерв'ю похвалила Леді Гагу, назвавши її гру геніальною, але поскаржилася, що Леді Гага не поговорила з нею "хоча б з ввічливості".

Продюсери фільму вже пояснювали, що вони не хотіли, щоб актриса і її прототип зустрічалися, тому що творців фільму могли б звинуватити в тому, що вони якось підтримують або схвалюють злочин Реджані.

Днями з критикою фільму також виступив знаменитий дизайнер, режисер і колишній креативний директор будинку Gucci Том Форд. У своєму есе для Air Mail він написав, що картина Скотта про знамениту італійську сім'ю і їхній модний будинок "збила його з пантелику". Хоча він зазначив, що Леді Гага "чарівно" зіграла Патрицію Реджані, в іншому він охарактеризував стрічку, як "сміховинну". При цьому Форд пояснює, що його "думка може бути упередженою", оскільки він знав і працював разом з Мауріціо, вбитим в 1995 році. Більш того, другорядний персонаж Том Форд з'являється в стрічці. Його зіграв Рів Карні.

"Я все ще не впевнений, що подивився. Але чомусь мені здалося, що я пережив ураган, коли вийшов з кінотеатру, — написав Форд. - Це був фарс або захоплююча розповідь про жадібність? Часто сміявся вголос, але чи повинен був?"

Том Форд і модний будинок Гуччі

Том Форд прийшов в Gucci в 1990-му році і став дизайнером жіночого одягу. Тоді модний будинок перебував у занепаді через фінансові прорахунки і сімейну ворожнечу. У 1994 році маловідомого американського модельєра призначили креативним директором бренду. Всього через півроку роботи на новій посаді Форд збільшив доходи компанії майже на 100% завдяки своїм новаторським ідеям. Дизайнер, по суті, подарував модному будинку друге життя. Однак в 2004 році через розбіжності з керівництвом Gucci Том Форд покинув бренд, і через пару років заснував власну марку, повідомляє РИА Новости.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада в Лондоні відбулася прем'єра гучного фільму про найвідомішого кутюр'є Мауріціо Гуччі - "Будинок Гуччі". Стрічка розповідає трагічну історію вбивства засновника одного з наймодніших будинків, яке організувала в 1995 році його дружина Патриція Реджані. На прем'єру прийшло багато знаменитостей, в тому числі і актори фільму.

Фільм "Будинок Гуччі": що відомо

В основу фільму лягла книга Сари Гей Форден "Будинок Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". У книзі розповідається про вбивство Мауріціо Гуччі, який очолював модний будинок.

Сценарій написав Роберто Бентівенья. Співпродюсерами виступили Кевін Уолш і Scott Free Productions.

У картині зіграли Джаред Лето ("Далласький клуб покупців"), Аль Пачіно ("Обличчя зі шрамом"," Хрещений батько"), Джек Х'юстон ("Підпільна імперія") і Рів Карні ("Страшні казки").

Автор: Ірина Погоріла