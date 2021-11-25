Пісня є частиною проекту Ukraine Is, який ROXOLANA присвятила об'єднанню української поезії та сучасної музики.

25 листопада співачка ROXOLANA і група KAZKA представили кліп на трек "Не своя", який ROXOLANA написала на вірші знаменитого поета-футуриста Михайля Семенка.

За сюжетом кліпу головні героїні стикаються зі зрадою чоловіків і допомагають один одному провчити своїх бойфрендів. Обидві співачки постають у відео в незвичайних для себе образах - ROXOLANA виконує "божевільний" танець, розправляючись з нареченим своєї подруги, а солістка KAZKA Саша Заріцька, яка у відео перетворилася на блондинку, безжально розпилює навпіл машину з чоловіком, який зраджує її подрузі.

Читайте такожСтали відомості номінанти на премію Греммі-2022: хто у лідерах"Я вважаю, дівчата повинні не змагатися, а підтримувати одна одну, - говорить автор пісні ROXOLANA. - Я рада, що Саші сподобалася ця ідея і вона погодилася на всі наші експерименти. Також мені приємно, що пісню вже активно слухають на музичних платформах і таким чином слухачі по-новому відкривають для себе поезію Михайля Семенка".

"На зйомках кліпу "Не своя" ми здорові, - згадує Саша Заріцька. - Мені дуже сподобався мій образ - до цього я ніколи не перетворювалася на блондинку! Але насправді це відео про взаємопідтримку, яка особливо потрібна тоді, коли хтось із нас переживає обман або зраду. Ми з Роксоланою показуємо, що дружба і дівоча солідарність здатні перемогти будь-які негаразди".

Режисером кліпу "Не своя" став Мітті Місюра, який вже працював з Роксоланою на зйомках відео до пісні "Говори". Стилістом виступив Євген Примаченко, а за постановку хореографії відповідала Марина Кущева.

Відзначимо, трек "Не своя" увійшов в дебютний альбом Роксолани Ukraine Is, а також в альбом групи KAZKA SVIT.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва довела до сліз кавером на пісню Тату.

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Автор: Діана Могилєвич