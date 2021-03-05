Українська співачка Руслана Лижичко наразі записує новий альбом.
Про це вона сказала в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
За словами Руслани, він присвячений 30-річчю незалежності України. Співачка очікує, що її новий альбом вийде вже цього року.
"Я щодня маю шалені навантаження. Я роблю це вже 5-6 років. Протягом цього часу я постійно в творчому процесі. Можливо, це мене рятує. Нині я приїхала зі студії, я записую новий альбом, який присвятила 30-річчю нашої країни. І ви продовження "Диких танців" таки побачите цього року. Він вийде", - сказала співачка.
Вас також можуть зацікавити новини
- Руслана розповіла, як карати українських артистів, які гастролюють в Росії
- Руслана очолила нову спілку для захисту авторських прав «Автори та Видавці»
- Співачка Руслана Лижичко: Пандемія COVID-19 допомогла зрозуміти, що саме доходи від публічного використання музики мають стати "фінансовою подушкою" для музикантів
- Десять відомих українців вакцинувалися від коронавірусу в прямому ефірі (відео)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram