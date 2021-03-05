За словами співачки, альбом буде присвячений 30-річчю незалежності України.

Українська співачка Руслана Лижичко наразі записує новий альбом.

Про це вона сказала в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За словами Руслани, він присвячений 30-річчю незалежності України. Співачка очікує, що її новий альбом вийде вже цього року.

"Я щодня маю шалені навантаження. Я роблю це вже 5-6 років. Протягом цього часу я постійно в творчому процесі. Можливо, це мене рятує. Нині я приїхала зі студії, я записую новий альбом, який присвятила 30-річчю нашої країни. І ви продовження "Диких танців" таки побачите цього року. Він вийде", - сказала співачка.

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Автор: Олександр Топчій