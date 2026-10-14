Сандра Гюллер і переможець Берлінале: оголошено дату і програму фестивалю 'Нове німецьке кіно-2026'

Загалом упродовж фестивалю покажуть п'ять стрічок, що є одними з найкращих зразків сучасного кіно Німеччини.

В київських кінотеатрах "Жовтень" та "Кіно 42" з 12 до 18 листопада 2025 року відбудеться 32-й фестиваль "Нове німецьке кіно". Це найстаріший подібний захід в Україні, присвячений кіноновинкам з тієї чи іншої країни.

Як повідомили в пресслужбі одного з організаторів фестивалю, кінокомпанії "Артхаус Трафік", цьогорічна програма поєднує володаря "Золотого Ведмедя" Берлінале-2026, нову роль Сандри Гюллер, останню роботу режисера "Ґуд бай, Леніне!", а також масштабний частково знятий у Києві кіноперформанс від автора "Маніфесто" за участі Кейт Бланшетт.

Загалом упродовж фестивалю покажуть п'ять стрічок, що є одними з найкращих зразків сучасного кіно Німеччини:

Відео дня

Фільм-відкриття "Берлінський герой" (Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, 2025) – останній фільм Вольфґанґа Бекера, режисера "Ґуд бай, Леніне!", знятий разом з Акімом фон Боррісом (серіал "Вавилон-Берлін"). За сюжетом цього драмеді, журналіст у пошуках сенсації випадково робить національним героєм непримітного колишнього залізничника, який колись помилково перевів стрілки й мимоволі врятував 127 людей зі Східного Берліна. Здобувши омріяну славу через роздмухану в пресі історію, чоловік змушений жити в постійному страху викриття.

(Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, 2025) – останній фільм Вольфґанґа Бекера, режисера "Ґуд бай, Леніне!", знятий разом з Акімом фон Боррісом (серіал "Вавилон-Берлін"). За сюжетом цього драмеді, журналіст у пошуках сенсації випадково робить національним героєм непримітного колишнього залізничника, який колись помилково перевів стрілки й мимоволі врятував 127 людей зі Східного Берліна. Здобувши омріяну славу через роздмухану в пресі історію, чоловік змушений жити в постійному страху викриття. "Жовті листи" (Gelbe Briefe, 2026) – фільм-лауреат "Золотого ведмедя", головної нагороди Берлінале, від номінанта на "Оскар" Ількера Чатака ("Вчительська"). В ньому йдеться про те, як після невдалого перевороту поважний професор і його дружина-акторка раптово отримують листи про звільнення через свої переконання. Опинившись під загрозою втратити все, подружжя мусить обрати: підкоритися репресивній системі чи залишитися вірними собі.

(Gelbe Briefe, 2026) – фільм-лауреат "Золотого ведмедя", головної нагороди Берлінале, від номінанта на "Оскар" Ількера Чатака ("Вчительська"). В ньому йдеться про те, як після невдалого перевороту поважний професор і його дружина-акторка раптово отримують листи про звільнення через свої переконання. Опинившись під загрозою втратити все, подружжя мусить обрати: підкоритися репресивній системі чи залишитися вірними собі. "Батьківщина" (Fatherland , 2026) – нова стрічка оскароносного Павела Павліковського ("Іда, "Холодна війна"), за яку він отримав режисерську нагороду в Каннах. Історична драма розповідає про те, як влітку 1949 року письменник Томас Манн із донькою Ерікою повертається з заслання до розколотої Німеччини, де між ними виникає суперечка щодо вини й культури батьківщини. На тлі Холодної війни обидві новоутворені німецькі держави починають боротьбу за те, щоб зробити видатного письменника своїм обличчям. Роль Еріки Манн у стрічці виконала номінантка на премію "Оскар" Сандра Гюллер, відома за фільмами "Анатомія падіння", "Зона інтересу", "Тоні Ердман", "Проєкт "Аве Марія", "Роза" та "Діггер".

(Fatherland , 2026) – нова стрічка оскароносного Павела Павліковського ("Іда, "Холодна війна"), за яку він отримав режисерську нагороду в Каннах. Історична драма розповідає про те, як влітку 1949 року письменник Томас Манн із донькою Ерікою повертається з заслання до розколотої Німеччини, де між ними виникає суперечка щодо вини й культури батьківщини. На тлі Холодної війни обидві новоутворені німецькі держави починають боротьбу за те, щоб зробити видатного письменника своїм обличчям. Роль Еріки Манн у стрічці виконала номінантка на премію "Оскар" Сандра Гюллер, відома за фільмами "Анатомія падіння", "Зона інтересу", "Тоні Ердман", "Проєкт "Аве Марія", "Роза" та "Діггер". "Ейфорія" (Euphoria, 2022) – кіноперформанс від режисера "Маніфесто" Юліана Розефельдта, який частково був знятий у Києві за лічені дні до повномасштабного російського вторгнення, а хореографію в ньому виконала, зокрема, трупа Раду Поклітару. Кіноперформанс є портретом мегаполіса, одержимого грошима й споживанням, де таксисти, безхатченки та офісні працівники виголошують сповіді про владу грошей. Тим часом, тигр голосом Кейт Бланшетт співає осанну цивілізації серед спорожнілих супермаркетів.

(Euphoria, 2022) – кіноперформанс від режисера "Маніфесто" Юліана Розефельдта, який частково був знятий у Києві за лічені дні до повномасштабного російського вторгнення, а хореографію в ньому виконала, зокрема, трупа Раду Поклітару. Кіноперформанс є портретом мегаполіса, одержимого грошима й споживанням, де таксисти, безхатченки та офісні працівники виголошують сповіді про владу грошей. Тим часом, тигр голосом Кейт Бланшетт співає осанну цивілізації серед спорожнілих супермаркетів. "Зсередини назовні: архітектура Петера Цумтора" (From Inside Out: The Architecture of Peter Zumthor) – новий фільм Віма Вендерса ("Париж, Техас", "Небо над Берліном", "Готель "Мільйон доларів", "Ідеальні дні") про одного з найвпливовіших сучасних архітекторів, лауреата Прітцкерівської премії Петера Цумтора. Завдяки ефекту занурення, створеному за допомогою 3D-технологій, глядачі зможуть віртуально пройтися будівлями архітектора та побачити їх очима мешканців і майстрів. Такий імерсивний досвід розкриває, як архітектурні простори впливають на наше сприйняття світу та формують життя.

Тим часом, 20 листопада в межах фестивалю окрім основної програми відбудеться спеціальний показ фільму "Фауст" (1926) Фрідріха Вільгельма Мурнау та прем'єра нового саундтреку до нього від київської мисткині undo despot.

Пізніше фестиваль проведуть у Львові, Дніпрі, Харкові та Чернівцях. Дати цих показів оголосять додатково.

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