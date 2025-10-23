Також в рамках фестивалю українцям покажуть претендента на "Оскар-2026" від Німеччини.

В київському кінотеатрі "Жовтень" з 13 до 19 листопада 2025 року відбудеться 31-й фестиваль "Нове німецьке кіно", в рамках якого українських кіноманів традиційно знайомлять з найкращими новинками в кінематографі Німеччини.

Пізніше фестиваль проведуть у Львові, Харкові, Одесі, Чернівцях та Дніпрі. Дати цих показів оголосять додатково.

Як повідомили в пресслужбі кінокомпанії "Артхаус Трафік", упродовж цьогорічного фестивалю покажуть п'ять стрічок:

"Звук падіння" (нім. In die Sonne schauen / англ. Sound of Falling) – драма режисерки Маші Шилінскі, що є однією з найпомітніших цьогорічних німецьких картин: серед іншого, вона здобула приз журі в Каннах і стала заявкою від Німеччини на здобуття премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Сюжет розгортається на одній німецькій фермі навколо чотирьох жінок із різних епох. Вони поступово відкривають темні сімейні таємниці, що переплітають їхні долі крізь століття болю та мовчання. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,2 з 10 балів.

"Світло" (нім. Das Licht, англ. The Light) – психологічна драма Тома Тиквера ("Біжи, Лоло, біжи", "Парфумер: Історія одного вбивці", "Хмарний атлас", серіал "Вавилон-Берлін"), одного з головних імен сучасного німецького кінематографа. Ця картина відкривала Берлінале й отримала дві номінації Німецької кінопремії. У фокусі – сповнена проблем типова берлінська родина, яку рятує від кризи сирійська біженка. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,7 з 10 балів.

"Відображення №3" (нім. Miroirs No. 3) – драма Крістіана Петцольда, ще одного знакового німецького режисера, чиї фільми ("Полум'яне небо", "Ундіна", "Барбара", "Фенікс", "Транзит") неодноразово були представлені на фестивалі "Нове німецьке кіно" в минулі роки. Світова прем'єра картини відбулася на Двотижневику режисерів в Каннах. Стрічка розповідає про жінку, яка, переживши автотрощу, потрапляє до чужої сім'ї, що неочікувано оточує її своєю любов'ю. Але згодом виявляється, що цій родині є що приховувати. Головну роль у стрічці зіграла одна з найвідоміших німецьких акторок сучасності Паула Бер, яка неодноразово знімалася у Петцольда. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,7 з 10 балів.

"Острови" (нім. Islands) – любовний трилер Яна-Оле Ґерстера з програми Берлінале. Ролі в картині виконали номінант на премію BAFTA Сем Райлі ("Контроль", "Чаклунка", "Небезпечний елемент", "На дорозі"), Стейсі Мартін ("Німфоманка". "Бруталіст") та Джек Фартінґ ("Спенсер: Таємниця принцеси Діани"). Головний герой – колишній професійний тенісист, який веде безцільне життя на Канарах, працюючи тренером у готелі. Та через близькість з однією з туристок він потрапляє в небезпечну ситуацію. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,4 з 10 балів.

"Що знає Маріель" (нім. Was Marielle weiß, англ. What Marielle Knows) – комедія Фрідріха Гамбалека, також із програми Берлінале. Події фільму розгортаються навколо підлітки, яка отримує у школі ляпаса, що приносить їй здібність бачити й чути все, що роблять її батьки. Коли найсоромніші таємниці подружжя стають явними, починається абсурдна гра маніпуляцій, у якій сімейна пара намагається зберегти фасад перед дочкою, що знає про них усе. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,6 з 10 балів.

