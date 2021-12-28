Стрімінговий сервіс відреагував на скандал, який розгорнувся навколо нового сезону серіалу "Емілі в Парижі".

Стрімінговий сервіс Netflix відповів на обурення міністра культури України Олександра Ткаченка, який звернув увагу на неприємний епізод в новому сезоні серіалу "Емілі в Парижі". Українку там показали дурнуватою злодійкою, що не сподобалося багатьом глядачам.

Як повідомив виданню dev.ua Ткаченко, стрімінговий сервіс дав достатньо "дипломатичну" відповідь.

Міністр культури надіслав до Netflix листа щодо образу українки у серіалі. Стрімінговий сервіс подякував Ткаченка за "зворотний зв'язок".

"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі "Емілі в Парижі" достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", - повідомив виданню міністр.

Скандал навколо "Емілі в Парижі": з чого все почалося

В одному з епізодів серіалу українку показали як дурнувату злодійку.

Українку з серіалу звуть Петра. За сюжетом, вона прилетіла з Києва та буквально шокує головну героїню Емілі своїм зовнішнім виглядом, неосвіченістю та поведінкою.

Увагу на це в Instagram звернула одна з глядачок шоу, що проживає в Парижі, українка Євгенія Гаврилко. Дівчина опублікувала гнівний пост, супроводивши його кількома відеовідривками з серіалу.

"Я говорю тут від імені всіх українських жінок світу. І я відчуваю, що це не можна ігнорувати, – зазначила вона. – Те, як ви сприйняли образ українців у другому сезоні, в 4-й серії, – це такий дешевий трюк, абсолютний скандал та ганьба... І я не можу повірити, що це все ще буде відбуватися у 2021 році", - написала вона.

Читайте такожПопулярна актриса на тлі скандалу з Netflix розповіла про ставлення до українців за кордономЗгодом скандал прокоментував міністр культури України Олександр Ткаченко. Він написав, що готує для Netflix офіційну позицію щодо карикатурного і стереотипного зображення українки в серіалі.

"В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, бояться депортації? Так не має бути", – зазначав очільник Мінкульту у своєму Telegram-каналі.

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