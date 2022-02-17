Фінальний епізод 1 сезону "Миротворця" вийшов 17 лютого на HBO Max.

Режисер Джеймс Ганн офіційно підтвердив, що у супергеройського серіалу "Миротворець" буде другий сезон.

Про це режисер повідомив у своєму Instagram.

Фінальний епізод 1 сезону "Миротворця" вийшов 17 лютого на HBO Max.

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Нагадаємо, прем'єра комедійного екшну" Миротворець " / Peacemaker (США, 2022), присвяченого одному з найяскравіших персонажів торішнього "Загону самогубців" від Джеймса Ганна, відбулася 13 січня на HBO Max. Всього перший сезон налічує 8 епізодів.

Головний герой серіалу – безжальний вбивця та істинний патріот Америки Крістофер Сміт на прізвисько "Миротворець", який вірить у досягнення миру за будь-яку ціну. Роль "Миротворця", як і у фільмі, виконує актор/рестлер Джон Сіна.

Перший сезон "Миротворця" розповідав про вторгнення злісних метеликів з Космосу, яким Крістофер Сміт повинен дати бій разом з командою невдах з "Аргуса", своїм другом "Лінчевателем" і одомашненим орлом.

Сезон отримав позитивні відгуки критиків, а глядачі взагалі прийняли його із захопленням. Так, на IMDb у серіалу рейтинг 8,5 балів з 10, на Rotten Tomatoes – 95% свіжості від критиків і 87% схвалення від глядачів, а на Metacritic – 69 балів від кіноекспертів і 7,3 бали від широкої аудиторії, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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