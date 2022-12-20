Стрімінговий сервіс Disney+ оголосив плани на 2023 рік.

Стрімінговий сервіс Disney+ опублікував відеоролик з нарізкою кадрів з серіалів і фільмів, які планується випустити онлайн в 2023 році.

Серед іншого глядачі змогли побачити перші кадри другого сезону супергеройського фентезі-серіалу "Локі" (Loki) в рамках кіновсесвіту Marvel, вихід якого запланований на середину 2023 року. Відомо, що в новому сезоні шоу, безпосередньо пов'язаного з фільмами кіновсесвіту, до своїх ролей повернуться Том Хіддлстон (Локі), Оуен Вілсон (Мобіус М.Мобіус), Софія Ді Мартіно (Сільвія) і Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер). Також в новому сезоні до акторського складу серіалу приєднаються Ке Хей Кван ("Все завжди і водночас", Рафаель Касаль ("Бездоганний") і Кейт Дікі ("Відьма", "Варяг").

Також у ролику показали кадри з майбутнього серіалу "Таємне вторгнення" (Secret Invasion), який вийде на початку 2023 року. За сюжетом серіалу, одна з фракцій інопланетян-метаморфів скруллів, здатних приймати вигляд інших істот, отримає контроль над усіма аспектами життя землян. Протистояти їм будуть колишній директор організації "Щ.І.Т." Нік Ф'юрі (Семюел Л. Джексон), його вірна колега Марія Хілл (Кобі Смолдерс), агент ЦРУ Еверетт К. Росс (Мартін Фріман), офіцер ВПС Джеймс "Роуді" Роудс / Воїтель (Дон Чідл) і лідер дружної до людей фракції скруллів Талос (Бен Мендельсон), знайомі фанатам кіновсесвіту Marvel за попередніми проектами.

Обидва серіали стануть частиною п'ятої фази кіновсесвіту Marvel.

Крім того, в Disney+ представили кадри з двох серіалів в рамках кіновсесвіту "Зоряних воєн" – третього сезону космічного вестерну "Мандалорець" (The Mandalorian) з Педро Паскалем, який стартує 1 березня 2023 року, і першого сезону його спін-оффу "Асока" (Ahsoka) з Розаріо Доусон, який вийде в 2023 році.

Крім цього були представлені перші кадри майбутнього фентезі-фільму "Пітер і Венді" (Peter Pan & Wendy) від режисера Девіда Лоурі ("Піт і його дракон", "історія привида", "Легенда про Зеленого лицаря"). Роль Капітана Крюка у фільмі виконав Джуд Лоу ("Талановитий містер Ріплі", "Шерлок Холмс", "Меч короля Артура").

З усіма новинками Disney+ на 2023 рік можна ознайомитися в ролику.

Як повідомляв УНІАН, раніше кінокомпанія Marvel Studios представила перший трейлер супергеройського фільму "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" (Ant-Man and The Wasp: Quantumania), який офіційно розпочне п'яту фазу кінематографічного всесвіту Marvel.

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