В український прокат фільм має вийти 16 лютого 2023 року одночасно з усім світом.

Кінокомпанія Marvel Studios представила перший трейлер супергеройського фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), що стане продовженням фільм "Людина-мураха і Оса" 2018 року.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм має вийти 16 лютого 2023 року одночасно з усім світом.

Фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" офіційно розпочне п’яту фазу кінематографічного всесвіту Marvel. Партнери-супергерої Скотт Ленґ (Пол Радд) і Гоуп Ван Дайн (Еванджелін Ліллі) повертаються на екрани, щоб продовжити свої пригоди як Людина-Мураха та Оса. Разом із батьками Гоуп, Генком Пімом (Майкл Дуґлас) і Джанет Ван Дайн (Мішель Пфайффер), вони досліджують Квантовий вимір та знайомляться з новими дивними створіннями. Ця пригода дозволяє героям вийти за межі можливого. В процесі до них доєднується дочка Ленґа Кессі (Кетрін Ньютон).

Також у фільмі до ролі суперлиходій Канґа Завойовника повернеться Джонатан Мейджорс, вперше предствлений у серіалі "Локі". Саме він має стати основним антогоністом у двох наступних фазах КВМ.

Крім того, одну з ролей у фільмі має зіграє Білл Мюррей.

Режисером фільму виступив Пейтон Рід, який зняв попередні дві частини "Людини-мурахи", а також працював над серіалом "Мандалорець".

"Людина-мураха" – що відомо про франшизу

Вперше персонаж "Людина-мураха" з'явився на сторінках Marvel Comics у 1962 році. За допомогою спеціального костюму він може зменшувати свій розмір. Першою і найвідомішою Людиною-мурахою був доктор Генрі Джонатан Пім, більш відомий як Генк Пім. Він ще є одним із засновників Месників. У 1979 році новою Людиною-мурахою став злодій Скотт Ленг, що вкрав костюм та зменшувальний газ у Генка Піма, щоб врятувати свою дочку Кессі від серцевого захворювання.

Перший фільм з серії "Людина-мураха" вийшов у 2015 році та зосередився на персонажі Скотта Ленга, який випадково вкрав костюм Людини-мурахи з будинку Піма. Пізніше вчений змушує Ленга працювати на нього, використовуючи костюм. Одночасно Скотт зближується з дочкою Піма Гоуп ван Дайн.

Наступного разу "Людина-мураха" з'являється на екрані у фільмі "Перший месник: Потистояння" 2016 року, доєднавшись до команди Капітана Америка.

У другому фільмі з серії "Людина-мураха", що вийшов у 2018 році, Гоуп ван Дайн стає новою Осою, прийнявши костюм своєї зниклою багато років матері та напарниці Піма. Наприкінці фільма вони її знаходять.

Далі Скотт Ленг бере участь у фінальній битві з Таносом у фільмі "Месники: Завершення" 2019 року.

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