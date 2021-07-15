Вже точно відомо, що персонаж з'явиться в майбутньому фільмі "Людина-мураха і Оса: Квантоманія".

14 липня 2021 року на Disney+ вийшов завершальний епізод першого сезону міні-серіалу "Локі", в якому глядачам представили "наступного великого лиходія" кіновсесвіту Marvel.

Увага, попереду на вас чекають спойлери.

Всупереч очікуванням багатьох, в заключному епізоді серіалу "Локі" не було епічних битв. Навпаки, на початку серії герої Локі і Сільвії прийшли в місце "в кінці часу", де їх зустрів чоловік, що стоїть за "Управлінням часовими змінами". Він представився героям як "Той, Хто Залишається" і повідав свою історію.

З'ясувалося, що насправді він вчений з 31 століття, який створив УЧЗ, щоб врятувати часову лінію від знищення злими варіантами самого себе. За його розповідями, раніше існувало безліч паралельних всесвітів, які в якийсь момент почали контактувати між собою. Однак якщо одні з них ділилися науковими досягненнями, щоб зробити світ кожного з них кращим, то інші навпаки вирішили завоювати інші всесвіти. Один з них - Канг Завойовник, який є альтернативною версією вченого. Його існування стало можливим після того, як Сільвія вбила "Того, Хто Залишається".

За словами творця "Локі" Майкла Уолдона, саме Канг Завойовник "ймовірно, стане наступним великим лиходієм в кіновсесвіті, та ще й подорожуючим у часі".

Читайте такожСцена після титрів "Чорної вдови": чи варто сидіти до кінця

Роль нового суперлиходія кіновсесвіту Marvel дісталася американському акторові Джонатану Мейджорсу, найбільш відомому за серіалом "Країна Лавкрафта" і військовою драмою "П'ятеро однієї крові".

Вже відомо, що він точно з'явиться в майбутньому фільмі "Людина-мураха і Оса: Квантоманія", який вийде на екрани в 2023 році. Однак цілком можливо, що ми дізнаємося про нього і в більш ранніх проектах, в тому числі й в другому сезоні "Локі", адже наприкінці першого сезону, коли Локі повернувся в УЧЗ, там замість статуй Хранителів часу стояла статуя Канга. Ні Морбіус, ні інші співробітники управління при цьому не могли згадати Локі.

Крім того, за підсумками першого сезону "Локі" стало остаточно відомо, що четверта фаза кіновсесвіту Marvel буде детально охоплювати тему мультивсесвіту, що стало можливо після мандрівки Месників у часі у фільмі "Месники: Завершення" (2019). Натяки на мультивсесвіт були вже і в серіалі "Ванда/Віжен", після якого стало відомо, що Ванда Максімофф, яка тепер Багряна відьма, виконає одну з головних ролей в майбутньому фільмі "Доктор Стрендж: В мультивсесвіті божевілля" (2022).

Також відзначимо, що Канг Завойовник вважається одним з головних суперлиходіїв в оригінальних коміксах Marvel. Найчастіше йому протистояли Месники, Людина-павук, Місячний лицар (цього персонажа у виконанні Оскара Айзека вже також вводять в кіновсесвіт) і Фантастична четвірка. Саме останні в коміксах зуміли зупинити Канга. Цілком можливо, що так воно буде і в кіновсесвіті, адже Marvel не перестає натякати на майбутній перезапуск "Фантастичної четвірки".

Як раніше повідомляв УНІАН, серіал "Локі" офіційно продовжили на другий сезон. Також вже відомо, що Том Хіддлстон повернеться до своєї ролі. Інші подробиці проекту, включаючи дату виходу, поки не розкриваються.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко