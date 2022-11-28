Кінець грудня 2022 обіцяє бути дуже насиченим у плані прем'єр серіалів. На глядачів чекають як новинки, так і продовження вже відомих проектів.
Три сосни
Прем'єра детективного серіалу відбудеться 2 грудня. Сюжет заснований на серії романів Луїзи Пенні про головного інспектора Ганаша, який розслідує вбивства бачачи те, чого не бачать інші - містику в повсякденному житті, світло в тріщинах, привидів. Розслідуючи серію вбивств в селі Три сосни, він виявить шокуючі таємниці і зустрінеться з примарами. Головну роль зіграв Альфред Моліна.
Джордж і Теммі
Прем'єра відбудеться 4 грудня. Цей біографічний серіал розповідає історію американських співаків Джорджа Джонса та Теммі Уайнетт. Джордж і Теммі були популярні в 1970-х, виступали дуетом, були одружені і виховували дочку, проте після шести років їхній шлюб розпався через алкогольну залежність Джорджа.
Примітно, що сценарій написаний на основі мемуарів їхньої дочки Джорджетт Джонс.
Скарб нації
Продовження франшизи з Ніколасом Кейджем вийде 14 грудня. Цього разу любителька привлючений Джесс зі своєю командою відправляється шукати втрачений скарб, щоб дізнатися таємницю своєї сім'ї. Головна роль в картині дісталася Лізетті Алексіс.
Шантаж
16 грудня на Netflix вийде серіал про юриста-новачка з ЦРУ, який стрімко потрапив в небезпечний світ шпигунства і міжнародну силову політику. Головні ролі виконали Ной Сентінео і Лора Геддок.
Емілі в Парижі
Третій сезон серіалу про модницю Емілі вийде на Netflix 21 грудня. Компанія, в якій працює головна героїня, відкриває філію у Франції.
Дівчина відправляється туди, щоб працювати там і розвивати маркетингову стратегію, проте в серіалі показана не тільки її робота, а й наповнене драматичними і смішними пригодами життя.
Відьмак: Кровне походження
Серіал стане доступний на Netflix 25 грудня. Події в серіалі розгортатимуться за 1200 років до пригод Геральта. Головна героїня - войовнича Эйле.
Вона покинула свій клан і королеву, щоб стати блукаючим музикантом, але доля змусила її знову взяти в руки зброю. Головні ролі зіграють Софія Браун, Лоуренс О'фурейн, Мішель Ео.
Нагадаємо, Джонні Депп з'явиться в нових "Піратів Карибського моря".