Розповідаємо, які прем'єри заплановані на останній місяць цього року.

Кінець грудня 2022 обіцяє бути дуже насиченим у плані прем'єр серіалів. На глядачів чекають як новинки, так і продовження вже відомих проектів.

Три сосни

Прем'єра детективного серіалу відбудеться 2 грудня. Сюжет заснований на серії романів Луїзи Пенні про головного інспектора Ганаша, який розслідує вбивства бачачи те, чого не бачать інші - містику в повсякденному житті, світло в тріщинах, привидів. Розслідуючи серію вбивств в селі Три сосни, він виявить шокуючі таємниці і зустрінеться з примарами. Головну роль зіграв Альфред Моліна.

Джордж і Теммі

Прем'єра відбудеться 4 грудня. Цей біографічний серіал розповідає історію американських співаків Джорджа Джонса та Теммі Уайнетт. Джордж і Теммі були популярні в 1970-х, виступали дуетом, були одружені і виховували дочку, проте після шести років їхній шлюб розпався через алкогольну залежність Джорджа.

Примітно, що сценарій написаний на основі мемуарів їхньої дочки Джорджетт Джонс.

Скарб нації

Продовження франшизи з Ніколасом Кейджем вийде 14 грудня. Цього разу любителька привлючений Джесс зі своєю командою відправляється шукати втрачений скарб, щоб дізнатися таємницю своєї сім'ї. Головна роль в картині дісталася Лізетті Алексіс.

Шантаж

16 грудня на Netflix вийде серіал про юриста-новачка з ЦРУ, який стрімко потрапив в небезпечний світ шпигунства і міжнародну силову політику. Головні ролі виконали Ной Сентінео і Лора Геддок.

Емілі в Парижі

Третій сезон серіалу про модницю Емілі вийде на Netflix 21 грудня. Компанія, в якій працює головна героїня, відкриває філію у Франції.

Дівчина відправляється туди, щоб працювати там і розвивати маркетингову стратегію, проте в серіалі показана не тільки її робота, а й наповнене драматичними і смішними пригодами життя.

Відьмак: Кровне походження

Серіал стане доступний на Netflix 25 грудня. Події в серіалі розгортатимуться за 1200 років до пригод Геральта. Головна героїня - войовнича Эйле.

Вона покинула свій клан і королеву, щоб стати блукаючим музикантом, але доля змусила її знову взяти в руки зброю. Головні ролі зіграють Софія Браун, Лоуренс О'фурейн, Мішель Ео.

Нагадаємо, Джонні Депп з'явиться в нових "Піратів Карибського моря".

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