Відомо, що зйомки планують почати в лютому 2023 року.

Відомий актор Джонні Депп з'явиться в шостій частині "Піратів Карибського моря". Очікується, що пробна зйомка пройде вже в лютому 2023 року. Про це повідомляє видання The Sun.

"Джонні збирається повернутися в ролі капітана Джека Горобця, і його зйомки повинні початися на початку лютого в абсолютно секретному місці у Великобританії. Все знаходиться в початковій стадії, і у проекту, який називається "День на морі" (A Day At the Sea), поки немає режисера", - цитує видання свої джерела.

Чому Депп перестав зніматися в "Піратах Карибського моря"

Актор позбувся ролі Джека Горобця в шостій частині через скандал зі своєю колишньою дружиною Ембер Херд. Та заявила, що він її бив і знущався морально. Компанія Disney побоювалася за репутацію франшизи, тому розірвала співпрацю з Деппом.

Відео дня

У 2022 році весь світ спостерігав за судовими засіданнями у справі Деппа і Херд. Актор через суд виправдав себе і очистив свою репутацію, після чого з'явилися чутки про те, що компанія Disney почала вести переговори про продовження співпраці. За роботу в новій частині йому запропонували близько 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, як змінювався образ Джонні Деппа за час його кар'єри.

Вас також можуть зацікавити новини: