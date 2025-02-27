У новій частині культової картини з'явиться донька людожера.

Кінокомпанія Universal Pictures представила довгоочікуваний тизер нової частини мультфільму "Шрек", яка стане вже п'ятою у франшизі. Фанати історії про пригоди людожера побачать на екранах відомих героїв, які стали улюбленцями мільйонів, а також нових персонажів.

З короткого відео стало відомо, що у мультфільмі з'явиться нова героїня – донька Шрека. Як пише видання Variety, дочку людожера та його дружини Фіони озвучила відома американська акторка Зендея ("Дюна", "Ейфорія", "Людина-Павук"). Вона з'явиться у картині вже в дорослому віці, хоча у попередніх частинах дітей головних героїв показували ще новонародженими.

Також у відео видно, що в мультфільму знову з'явиться чарівне дзеркало, але тепер воно адаптоване до сучасних тенденцій. Зокрема, воно показуватиме танцювальні тренди, а також різні події, які, ймовірно, відбуватимуться в новій картині.

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До головних ролей у майбутньому "Шреку" повернуться Майк Майерс (Шрек), Едді Мерфі (Осел) і Кемерон Діас (Фіона). Чи повернеться Антоніо Бандерас до ролі зухвалого кота – поки невідомо. Сюжет стрічки тримається в таємниці, однак, ймовірно, він стане продовженням попередніх частин – "Шрека назавжди" і "Кіт у чоботях 2".

Прем'єра картини запланована на великих екранах 23 грудня 2026 року. Режисером стане Волт Дорн. Раніше він працював над другим та третіми мультфільмами як сценарист і художник. А у четвертій частині Дорн виконав роль сценариста та озвучив персонажа Румпельштільцхена. Співрежисером буде Бред Ейблсон.

Про що мультфільм "Шрек"

Головний герой Шрек – самотній людожер, який живе в болоті, поки лорд Фаркуад не відправляє казкових істот на його територію. Щоб повернути своє болото, Шрек разом з Віслюком вирушає на завдання врятувати принцесу Фіону з вежі, яку охороняє дракон. Виявляється, що принцеса також є казковою людожеркою, після чого пара одружується.

Пізніше подружжя вирушає до Тридев'ятого королівства, щоб познайомитися з батьками Фіони, королем Гарольдом і королевою Ліліаною. Там Шрек зустрічає свого найкращого друга Кота, і разом вони вирушають назустріч новим пригодам.

DreamWorks випустив чотири фільми про культового персонажа, які виходили з 2001 по 2010 роки. Перша частина стала лауреатом премії "Оскар" у категорії анімаційних повнометражних фільмів.

Нагадаємо, раніше помер віслюк, який став прототипом персонажа з мультфільму "Шрек". Тварини не стало у 30-річному віці через хворобу.

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