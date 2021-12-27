У всьому світі картина зібрала 1,05 мільярда доларів.

"Людина-павук: немає шляху додому" - останній фільм супергеройської франшизи Marvel про однойменного персонажа - перевищив 1 мільярд доларів у світовому прокаті.

Про це повідомляє CNN з посиланням на кіностудію Sony.

Такої позначки фільм досяг всього через 12 днів після виходу в прокат. Тільки "Месники: Фінал" і "Месники: Війна нескінченності" 2019 року досягли цієї позначки за менший час, за 5 і 11 днів відповідно.

Читайте такожMarvel опублікувала тизер фільму "Доктор Стрендж: Мультивсесвіт божевілля"У всьому світі фільм зібрав 1,05 мільярда доларів і став єдиною картиною з моменту початку пандемії коронавірусу, яка заробила мільярд доларів в прокаті.

Це сталося вперше після виходу "Зоряних воєн: Скайуокер. Схід", що вийшов у грудні 2019 року. Sony також заявила ,що "Немає шляху додому" тепер є найкасовішим фільмом року в усьому світі.

Нагадаємо, американський кінорежисер Дестін Деніел Креттон випустить "Шан-Чі 2" разом з Marvel. Він вже підписав багаторічний контракт з Marvel Studios і Hulu's Onyx Collective.

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