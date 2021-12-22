Тизер з'явився через тиждень після прем'єри "Людини-павука: Немає шляху додому".

Кінематографічний всесвіт Marvel оприлюднив тизер продовження "Доктора Стренджа".

У коротенькому ролику можна побачити всього кілька персонажів, лиходіїв і чарівника. Цікаво, що цей ролик вже показували після титрів "Немає шляху додому". До слова, режисерське крісло зайняв Сем Реймі (трилогія "Людина-павук").

Читайте такожПрем'єра серіалу "Свати": вже вийшла перша серія 7 сезонуАктори: Бенедикт Камбербетч ("Людина-павук: Немає шляху додому", "Месники: Завершення"), Елізабет Олсен ("Месники: Війна нескінченності"), Чіветел Еджіофор ("Доктор Стрендж"), Бенедикт Унг ("Шан-Чи і легенда десяти кілець") та інші.

Зазначимо, прем'єра "Доктора Стренджа: Мультивсесвіт божевілля" запланована на 5 травня.

Нагадаємо, український фільм "Погані дороги" не потрапив у шорт-лист премії Оскар-2022.

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