Швидше за все, мова йде про якийсь бойовий прийом.

Зараз проходить масштабна маркетингова кампанія фільму "Людина-павук: Додому шляху нема". Актори беруть участь у різних заходах і дають інтерв'ю. В одному з них виконавець головної ролі Том Холланд розповів про зв'язок майбутньої картини з Marvel's Spider-Man. За його словами, у фільмі втілили рух з проекту Insomniac Games.

Як передає ComicBook, у заяві актора сказано: "Я грав у відеогру, і вона мені дуже сподобалася. Sony була дуже щедрою, вона надіслала нам PS5, коли ми знімали, і я грав її, коли ми були вдома. Мені дуже сподобалося, я думаю, що гра приголомшлива. Я думаю, це дуже весело, польоти по місту так добре зроблені".

Далі у Холланда запитали, чи надихалися творці стрічки" Людина-павук: Додому шляху нема" Marvel's Spider-Man. Виконавець відповів: "Я так не думаю. Однак є один рух, який Людина-павук робить у грі, і який ми взяли і зробили у фільмі. Це дійсно круто".

Припущення про рух з Marvel's Spider-Man

Про яку саме дію йдеться, Том Холланд не уточнив. Швидше за все, це певний бойовий прийом, адже в Marvel's Spider-Man вийшли багаті і різноманітні битви.

Існує також шанс, що рух стосується переміщення по місту. Наприклад, це може бути один з акробатичних трюків, які Пітер здатний виконувати при польотах на павутині.

Автор: Назар Степорук