В український прокат фільм вийде 17 серпня 2023 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила перший трейлер супергеройського комедійного екшну "Синій жук" (Blue Beetle), що стане частиною розширеного всесвіту DC.

В центрі сюжету фільму – випускник коледжу Хайме Рейєс, який повертається до рідного дому в Техасі, сповнений надій на майбутнє. Однак дім тепер – зовсім не те місце, яким він його пам‘ятає. Поки хлопець шукає своє призначення, втручається доля: Хайме несподівано стає власником Скарабея – стародавньої реліквії інопланетних біотехнологій. Скарабей обирає його своїм симбіотичним господарем та обдаровує неймовірним обладунком. Коли Хайме його одягає, він має надзвичайні та непередбачувані здібності, що назавжди змінюють його життя. Хайме стає супергероєм – Синім Жуком.

Головну роль у фільмі виконав Ксоло Марідуенья, передусім відомий за серіалом Netflix Cobra Kai. Він стане першим латинським супергероєм у кіновсесвіті DC.

Також одну з важливих ролей у фільмі виконала Сьюзан Сарандон ("Іствікські відьми", "Тельма і Луїза", "Хмарний атлас").

Зняв фільм пуерториканський режисер Анхель Мануель Сото, який зарекомендував себе соціальною драмою "Королі Шарм-Сіті" 2020 року, яка отримала в цілому схвальні відгуки критиків.

В український прокат фільм вийде 17 серпня 2023 року.

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