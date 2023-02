В рамках першої фази розширеного всесвіту DC випустять по п'ять фільмів і серіалів, незалежно від них вийдуть фільми "Бетмен 2" і "Джокер: Божевілля на двох".

Режисер Джеймс Ганн ("Вартові галактики", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Миротворець") і його давній бізнес-партнер продюсер Пітер Сафран, які три місяці тому очолили DC Studios, розкрили перші десять проектів зі свого масштабного плану з розвитку кіновсесвіту DC.

Як пише Variety, на зустрічі з журналістами на студії Warner Bros 31 січня Ганн і Сафран анонсували першу частину першої глави DCU під назвою "Боги і монстри", яка розрахована до 2027 року.

Відзначається, що проекти в рамках неї найрізноманітніші. Є фільми, засновані на видатних героях DC, включаючи раніше анонсований фільм про Супермена, фільм про Бетмена і Робіна, серіал-приквел "Диво-жінка" і детективний серіал "Зелений ліхтар". Також буде кілька проектів з менш відомими персонажами, серед яких – Бустер Голд і Болотна тварюка.

За словами Сафрана, вони мають намір створити в рамках DCU єдиний мультивсесвіт, здатний конкурувати з всесвітом Marvel Studios.

"Це перший раз, коли все, що пов'язано з DC – кіно, телебачення, ігрове кіно, анімація, ігри – все централізовано під одним творчим баченням, нашим з Джеймсом", – заявив він.

При цьому вони поки не назвали конкретних імен акторів і режисерів, які будуть задіяні в майбутніх проектах, проте відзначили, що вони "дуже близькі" до підписання принаймні кількох. Виняток становить Віола Девіс, яка зіграє головну роль у серіалі HBO Max "Уоллер" про аморальну, самовпевнену керівницю А.Р. Г.У.С. Аманду Уоллер. Цей персонаж вже був задіяний у двох фільмах "Загін самогубців" і серіалі "Миротворець".

Крім того, Сафран і Ганн залишили відкритими двері для Галь Гадот, Джейсона Момоа, Езри Міллера і Захарі Леві, щоб вони продовжили грати супергероїв DC, таких як Диво-Жінка, Аквамен, Флеш і Шазам. Якщо ж їм не вдасться досягти домовленостей, за їхніми словами, на ролі будуть набирати нових акторів. Водночас Ганн ще раз повторив, що Генрі Кавілл більше не буде Суперменом.

Як пише видання, щоб побудувати нову DCU, Ганн вже збирав на переговори сценаристів Дрю Годдарда ("Марсіанин"), Джеремі Слейтера ("Місячний лицар"), Крістіну Хобсон ("Флеш", "Бетгерл"), Крістал Генрі ("Хранителі") і автора коміксів Тома Кінга ("Бетмен", "Містер Диво"). Ганн зазначив, що принаймні деякі з цих письменників продовжуватимуть працювати над проектами DCU, включаючи Генрі, який є співавтором серіалу "Уоллер".

При цьому нові голови DC Studios відзначили, що мають план випускати в рамках кіновсесвіту приблизно два фільми і два телесеріали на рік. Однак одночасно вони не готові жертвувати якістю заради дотримання термінів – фільми і серіали не будуть запущені у виробництво доти, поки не будуть готові сценарії.

10 перших проектів в рамках киновселенной DC Джеймса Ганна

1. Фільм "Супермен: Спадщина" (Superman: Legacy) зосередиться на юних роках Кларка Кента, коли він буде балансувати між своєю криптонською спадщиною і людським вихованням. Сценарій напише сам Джеймс Ганн, проте режисер проекту поки невідомий. Фільм має вийти 11 липня 2025 року і ознаменує "старт DCU".

2. Фільм "Авторитети" (The Authority) розповість про надлюдей з далеко не ідеалістичним підходом до порятунку світу. Сценарій до проекту вже в розробці.

3. Фільм "Відважний і сміливий" (The Brave and the Bold) розповість про Бетмена і Робіна у версії Демієна Вейна (сина Брюса Вейна і Талії аль Гул). Він буде зніматися незалежно від "Бетмена 2" Метта Рівза з Робертом Паттінсоном, з іншим актором у головній ролі.

4. Фільм "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня" (Supergirl: Woman Of Tomorrow) погляне з нового боку на кузину Супермена Кару Зор-Ел, яка одна з небагатьох вижила при знищенні Криптона і також потрапила на Землю.

5. Фільм "Болотна тварюка" (Swamp Thing) розповість похмуру історію походження рослини-гуманоїда, здатного оживляти будь-яку рослинну матерію і конструювати з неї собі тіло.

6. Анімаційний серіал "Істоти-коммандос" (Creature Commandos), сценаристом всіх епізодів до якого виступить Джеймс Ганна, розповість про команду військових надлюдей, серед яких Ласка з "Загону самогубців" і батько Ріка Флега.

7. Серіал "Уоллер" (Waller) розповість про директора А.Р. Г. У. С. Аманду Уоллер, роль якої повторить Віола Девіс. Також в серіалі з'являться персонажі з серіалу "Миротворець", другий сезон якого поки поставили на паузу. Як і "Істоти-коммандос", серіал "Уоллер" має вийти перед фільмом "Супермен: Спадщина".

8. Серіал "Ліхтарі" (Lanterns), за словами Сафрана, буде супергеройською версією "Справжнього детектива". У центрі сюжету опиняться два найбільш відомих втілення "Зеленого Ліхтаря" Хел Джордан і Джон Стюарт, які разом будуть розслідувати злочин.

9. Серіал "Загублений рай" (Paradise Lost) в стилі "Гри престолів" розповість про острів амазонок Теміскіру до народження "Диво-жінки" Діани.

10. Серіал "Бустер Голд" (Booster Gold) розповість про персонажа, відомого як Золотий прискорювач, який отримує свої сили з різних артефактів.

Окремо від десяти вищезазначених проектів на 3 жовтня 2025 року заплановано вихід фільму "Бетмен 2" від режисера Метта Рівза з Робертом Паттінсоном. Він буде брендований як DC Elseworlds ("Інші світи DC"), куди увійдуть кілька проектів, незв'язаних з основним кіновсесвітом. Також під цим брендом 4 жовтня 2024 року вийде фільм "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою. Крім того, Метт Рівз працює над серіалом "Пінгвін" з Коліном Фарреллом, події якого розгорнуться між першою і другою частинами "Бетмена".

