Також у Кота попросили оцінити танець дружини, який вона виконала на кастингу.

Суддя шоу "Україна має талант" на СТБ Євген Кот поділився враженнями від несподіваного виступу своєї дружини Наталі Татаринцевої на проекті.

Також в інтерв'ю Viva він прокоментував негативну реакцію Сергія Притули на появу Наталі на кастингу шоу.

За словами і Євгена, він не здогадувався навіть про те, що дружина прийде на "Україна має талант", вони це ніколи не обговорювали. Нагадаємо, Наталя - чотириразова чемпіонка світу з танцю на пілоні.

Читайте також"Україна має талант": вульгарна пісня учасниці про Україну обурила суддів (відео)"Ми навіть не спілкувалися на тему, чи хотіла б я піти на шоу. А всередині себе я вирішила, що маю таке бажання. Довго сумнівалася, але згодом чітко усвідомила, що хочу показати свій талант на сцені, проте Жені нічого не буду говорити, щоб усе було чесно", - поділилася Татаринцева.

Також у Кота попросили оцінити танець дружини, який вона виконала на кастингу. "Її танець — один із найсильніших виступів на "Україна має талант... Для мене це настільки красиво і граційно, що викликає сильні емоції, хочеться плакати. Ви також чули коментарі інших суддів", - заявив він.

За словами судді "Танців з зірками" Євгена, йому хотілося захистити свою дружину від нападок Сергія Притули про те, що вона нібито не може через такі родинні зв'язки брати участь у шоу.

"Багато людей можуть побачити в цьому упередженість. Але Наталя — самодостатня творча людина. Чому вона не може взяти участь у такому шоу, якщо в неї є унікальний талант, яким треба ділитися з усіма? Нас четверо суддів, достатньо трьох голосів, щоб пройти далі. Тому круто, що в цей день з нами була Ольга Харлан, і я мав змогу стати групою підтримки для Наталі", - підсумував Кот.

Нагадаємо, у шостому випуску шоу "Україна має талант" на сцені з'явилася дружина судді Жені Кота. Наталія Татаринцева вирішила продемонструвати танець на пілоні, тільки її поява викликала суперечки між членами журі. Притула був проти того, щоб виступ Наталі оцінював її чоловік, тож Женя встав з-за суддівського столу й сів у залі. Його дружина отримала три "так" й пройшла далі в проекті.

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Автор: Ольга Робейко