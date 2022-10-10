У разі визнання Вайнштейна винним за всіма пунктами звинувачення, йому загрожує ще до 140 років позбавлення волі.

У понеділок в Лос-Анджелесі починається черговий суд над колишнім голлівудським продюсером Харві Вайнштейном, обвинуваченим у сексуальних злочинах.

Судовий процес почнеться з відбору присяжних в будівлі суду, де Вайнштейн вже був присутній на декількох досудових слуханнях, повідомляє Бі-бі-сі.

Нагадаємо, влітку цього року його перевезли в Лос-Анджелес з в'язниці в Нью-Йорку, де він вже відбуває 23-річний термін за двома епізодами - за згвалтування третього ступеня і сексуальний злочин першого ступеня.

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У Каліфорнії йому пред'явлено 11 звинувачень, в тому числі в насильстві шляхом обмеження волі, згвалтуванні і примусі до орального сексу. Велика частина епізодів відноситься до періоду з 2004 по 2013 рік, і, як випливає з матеріалів справи, сталася в готелях фешенебельного району Беверлі-Хіллз.

Очікується, що судовий процес триватиме два місяці. У разі визнання Вайнштейна винним за всіма пунктами звинувачення, йому загрожує ще до 140 років позбавлення волі.

Сам він не визнає провину по жодному епізоду, так само як не визнав провину в ході суду в Нью-Йорку.

Звинувачення на адресу Вайнштейна

Перші звинувачення на адресу голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна прозвучали рівно п'ять років тому, в жовтні 2017 року, і поклали початок руху #MeToo.

Десятки жінок (близько 90) - від знаменитих актрис до покоївок готелів - розповіли, як в різний час піддалися сексуальним домаганням і навіть насильству з його боку.

Серед тих, хто заявив на Вайнштейна такі зірки кіно, як Ума Турман, Анджеліна Джолі, Сальма Хайєк, Гвінет Пелтроу.

Найдавніші епізоди, про які заявляють жертви, відносяться до 1970-80 років, але по більшості з них не можна порушити справи у зв'язку із закінченням терміну давності.

У лютому 2020 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Вайнштейна винним за двома недавніми епізодами, і в березні того ж року він був засуджений до 23 років в'язниці.

Незабаром після цього стало відомо, що прокуратура Лос-Анджелеса запустила процедуру екстрадиції Вайнштейна до Каліфорнії, де йому на той час вже був пред'явлений ряд нових звинувачень в сексуальному насильстві.

Чим відомий Харві Вайнштейн

Харві Вайнштейн - один з найбільш знаменитих кінопродюсерів Голлівуду, а скандал навколо нього - найгучніший за всю історію американської кіноіндустрії.

Він брав участь у створенні безлічі найвідоміших і успішних картин 1990-х і 2000-х, спочатку на чолі студії Miramax, а з 2005 року на базі щойно заснованої компанії Weinstein Companу..

"Скажені пси", "Жорстока гра", "Піаніно", "Ворон", "Маленький Будда", "Кримінальне чтиво", "Безславні виродки", "Король говорить", "Залізна леді", "Джанго звільнений", "Читець", "Розумник Вілл Хантінг" та інші - всі ці картини зібрали величезний урожай номінацій і нагород: Оскари, Золоті глобуси, Каннські пальмові гілки і призи Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.

Підраховано, що картини, у виробництві яких брав участь Вайнштейн, в цілому отримали понад 300 номінацій американської Кіноакадемії.

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