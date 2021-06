Картина буде називатися "Вона сказала".

Universal Pictures зніме фільм про розслідування секс-скандалу навколо засудженого до 23 років в'язниці продюсера Харві Вайнштейна.

Як пише The Guardian, репортерів The New York Times Меган Тухи та Джоді Кантор, які викрили продюсера, зіграють актриси Кері Малліган і Зої Казан.

Фільм про викриття Вайнштейна: що відомо

Фільм буде називатися "Вона сказала" (She Said), він стане адаптацією бестселера Тухи та Кантор "#MeToo. Розслідування, що знищило Харві Вайнштейна". Саме за це розслідування репортери отримали Пулітцерівську премію у 2018 році.

Читайте такожХотів зробити масаж шиї: Хелена Бонем Картер згадала про ще одні домагання ВайнштейнаКартину знімуть у стилі драми "Вотергейт" та "У центрі уваги".

Сценарій для фільму напише Ребекка Ленкієвич.

Режисером нового проекту стане Марія Шрадер, відома по роботі над серіалом Netflix "Неортодоксальна".

Секс-скандал Харві Вайнштейна: подробиці

Перші публічні звинувачення проти Вайнштейна з'явилися в жовтні 2017 року.

Процес над продюсером почався в січні 2020 року. Він був визнаний винним за двома з п'яти позовів. У березні 2020 року 67-річний Вайнштейн був засуджений до 23 років за зґвалтування та сексуальні домагання.

У січні 2021 року суд зобов'язав компанію продюсера виплатити 17,1 мільйона доларів його жертвам.

Звинувачення проти продюсера поклали початок руху #metoo, який виступає на підтримку жертв насильства.

Автор: Катерина Шварц