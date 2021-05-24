Співак зазначив, що хоче розвіяти чутки, які з'явилися у пресі.

Організатори Євробачення-2021 заявили, що соліст гурту-переможця пісенного конкурсу пройде добровільний тест на наркотики після того, як заперечив поширені у мережі припущення про те, що він нюхав кокаїн під час трансляції.

Давид Даміано, який повернувся в Італію, здасть тест 24 травня, йдеться в заяві спонсора конкурсу – Європейської мовної спілки, передає радіо Свобода.

«Ми хочемо розвіяти чутки», – сказав співак журналістам у Римі, коли гурт повернувся додому після перемоги на Євробаченні в Роттердамі.

Чутки про вживання наркотиків

Інформація про можливе вживання наркотиків поширилася через «вірусні» відео, на яких Давид схилився над столом в зоні для гостей під час прямої телетрансляції, яку подивилися близько 200 млн глядачів по всьому світу.

Давид сказав, що не вживає наркотики, коли його запитали про ці відео, пояснивши, що схилився над столом, тому що інший учасник групи розбив склянку біля його ніг. Організатори підтвердили, що під цим столом, дійсно, було бите скло.

Італійська група з данською назвою Måneskin ("Місячне світло") виграла цьогорічний пісенний конкурс Євробачення в Нідерландах за пісню Zitti E Buoni.

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Автор: Ірина Погоріла