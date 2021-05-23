На прес-конференції Даміано сказав, що заборонених речовин не вживає.

Вокаліста італійського рок-гурту Maneskin, що перемогла на Євробаченні 2021, запідозрили у вживанні наркотиків просто під час шоу.

Читайте такожУ соліста Måneskin несподівано тріснули штани після перемоги на Євробаченні 2021 (відео)Відповідні кадри облетіли мережу. Тінь підозри впала на Даміано Давида через те, що він підозріло нахилив голову до столу і нібито щось нюхав. У той момент інший учасник групи обсмикнув його.

Пізніше на прес-конференції журналіст запитав вокаліста, що це було, той пояснив, що дивився на розбите скло.

"Томас, це був Томас. Він практично розбив склянку. Я не вживаю наркотики, будь ласка, друзі. Ніякого кокаїну. Не кажіть так", - сказав Давид.

Євробачення 2021: хто переміг

У щорічному пісенному конкурсі Євробачення-2021, що проходив у Нідерландах, перемогу здобули представники Італії - рокери Maneskin з піснею"Zitti E Buoni".

Варто зазначити, що саме Maneskin прогнозували перемогу букмекери.

Український колектив Go-A з композицією "Шум" у рейтингу букмекерів посідав 4 місце, але в підсумковому підрахунку посів п'яте.

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Автор: Ольга Робейко